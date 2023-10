David Beckham besa a su hija Harper en los labios y le llueven las críticas

Harper Seven Beckham, la hija menor de Victoria y David Beckham, solamente tiene 12 años y ya se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la crónica social. Hay dos motivos por los que se está hablando de ella: el primero hace referencia a su excelente estilo y el segundo a una polémica que no ha dejado indiferente a nadie. El empresario británico siempre ha presumido de mantener una relación estupenda con todos su hijos, pero con Harper disfruta de una conexión especial. Es ahí donde ha surgido todo.

Harper Seven ha estado con su padre en un evento que estaba plagado de prensa y los paparazzi no han tardado en hacerse eco de su presencia. A pesar de ser menor de edad, ya ha ocupado la portada de muchas revistas importantes, pues sus fotos están altamente cotizadas. Es habitual verla en el ‘front row’ de los desfiles que organiza su madre, la artista Victoria Beckham. Pero también tiene pasión por otras marcas y acude con David a los eventos que considera relevantes. Ambos derrochan estilo y complicidad, pero lo último que ha pasado ha generado una gran polémica.

David Beckham en París / GTRES

David Beckham ha publicado unas imágenes con su hija dándole un beso en los labios y gran parte del público considera que ha cruzado los límites. Ha recibido ataques de todo tipo. Eso sí, también hay gente que ha recordado que la imagen responde a un momento tierno, familiar y consentido. La joven adora a su progenitor, pasan mucho tiempo juntos y disfrutan de una sintonía especial. El problema es que el empresario es una personalidad mundialmente conocida y todo lo que hace tiene muchísima repercusión.

David Beckham y su hija protagonizan una polémica

David Beckham besando a su hija / Instagram

El marido de Victoria Beckham ha confirmado en varias intervenciones públicas que disfruta de una química especial con su hija, a pesar de tratar al resto de sus descendientes por igual. Harper Seven le ha robado el corazón, comparten muchas aficiones y es habitual verles juntos. Lo que no es tan habitual es que se conviertan en noticia por un hecho tan polémico. El antiguo jugador de fútbol ha besado a su hija en los labios y sus detractores consideran que se ha excedido.

David tiene varios tatuajes en honor a Harper, lo que demuestra la pasión que siente por ella. El pasado viernes 29 de septiembre compartió unas imágenes que no sabía que iban a tener tanta repercusión. Victoria Beckham presentaba su nueva colección de ropa en París y la familia se alojó en el mejor hotel de la capital francesa para acompañarla. Todos fueron testigos de su talento, pero antes de mostrar sus nuevas creaciones el empresario llamó la atención por sus imágenes de Instagram.

Harper ayudó a su padre a prepararse. Los dos son grandes amantes del mundo de la moda, se conocen muy bien y tienen gustos parecidos. La joven le hizo unos retoques con el maquillaje y Beckham, en agradecimiento, le dio un beso que mucha gente no ha sabido entender.

Las buenas intenciones de David Beckham

David Beckham en el estadio Santiago Bernabéu / Gtres

David Beckham solamente quería mostrar cómo es su relación con la joven. No es la primera vez que comparte un vídeo maquillándose y en otras ocasiones ha recibido buenos comentarios, pero esta vez hay usuarios de Instagram que no han visto con buenos ojos el contacto que ha tenido con Harper. «Está fuera de lugar», escribe uno de sus seguidores. El exdeportista todavía no ha hecho declaraciones al respecto y todo hace pensar que se mantendrá en silencio para no alimentar la polémica.

Mientras tanto, Victoria Beckham continúa arrasando con su nueva colección de ropa. El mediático clan estaba en París disfrutando del evento y este revuelo no ha hecho más que enturbiar la bonita etapa que está viviendo la diseñadora.