Danna Paola ha visitado el canal de YouTube de Yordi Rosado pocas semanas antes de estrenarse la tercera temporada de Élite, una tanda de capítulos que no contará con su presencia. Sin embargo, no ha sido esa la noticia sino la denuncia pública que ha hecho. La actriz ha querido contar su experiencia propia cuando confió en unos hombres extraños que terminaron por drogarla y que incluso intentaron abusar sexualmente de ella.

Este horripilante momento tuvo lugar durante la grabación de la serie que la ha catapultado a la fama. «Fui a cenar con un amigo que llegaba de México y al día siguiente yo tenía llamado a las ocho de la mañana para grabar ‘Élite’. Entonces nos fuimos a un lugar muy cool de Madrid que era un restaurante y a las 10 de la noche se abría y ponían un DJ y era latino», ha empezado relatando la mexicana.

Todo comenzó a empeorar cuando Danna Paola y su amigo empezaron a entablar conversación con tres hombres latinos que acababan de conocer en la velada: «De repente uno de los hombres me dice: ‘¿este era tu vaso, no?’, y empecé a hablar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me mareé, me dio sueño y dije ‘me tengo que ir’. Estos chicos empezaron a querer sobrepasarse de la situación», cuenta la intérprete.

Una vez empezaron a hacer efecto en ella los estupefacientes, estos individuos trataron de aprovecharse sexualmente de ella en el baño del lugar. Lo siguiente que recuerda es abrir el ojo en su casa: «No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa y cómo terminé en el hospital. No sé como agarramos el coche de Uber, tenía el pijama, solo recuerdo que alguien entró a mi casa, estaban los paramédicos. Fue algo muy heavy porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando», ha sentenciado.

Danna Paola ha querido alertar a las mujeres que la estuvieran viendo sobre el peligro que entraña fiarse de desconocidos: «Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que, por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás», ha argumentado ante Yordi Rosado.

No ha tenido una vida fácil Danna Paola ya que de pequeña sufrió bullying en la escuela. Ahí empezaron a generarle un trauma que se agravó cuando vivió la cara más cruel de la publicidad. Una empresa de productos para el pelo la llamó «gorda» cuando fue a grabar un anuncio. Aquello fue un punto de inflexión que generó una herida profunda en ella:» Empezaron a crear en mí una inseguridad que yo no tenía, fue este constante rechazo hacia mi persona, tenía cero amor propio y mi prioridad era verme bien, ya no actuar, ni cantar», ha contado en la entrevista. Pese a eso, logró rehacerse, venció a sus complejos e incluso este desagradable momento le sirvió para componer su canción ‘Myself’.

A sus 25 años, todavía no ha encontrado el hombre que le complemente, pero abre las puertas al amor: «Tengo el corazón pleno, estoy feliz, estoy en un momento de mi vida muy ‘chingón’ y justo todo lo que viví me hizo entender lo que hoy en día quiero con una persona en una relación sin perder el piso». La mejicana triunfa con su música, alejada de ‘Élite’, donde interpretó al carismático personaje de ‘Lucrecia’.