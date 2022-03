Daniel Oviedo habla por primera vez en directo sobre el accidente en el que se ha visto involucrado

Daniel Oviedo, miembro del dúo Gemeliers, sufría hace unos días un grave accidente de tráfico que terminaba con la vida de una joven de 16 años, hermana de un amigo suyo. Y hoy, 5 de marzo, ha querido entrar por llamada en Viva la vida para contar cómo está afrontando el duelo.

“Estoy todavía como si estuviera en una fantasía que no es real. Pero bueno aquí sigo, por lo menos estoy sano”, ha comenzado diciendo. Aunque el intérprete de Duele había comenzado la llamada con fuerza, tras ver el vídeo explicativo de lo sucedido, ha confesado quedar bastante tocado. “No te voy a mentir, no suelo entrar en llamadas ni en polémicas porque suelo vivir un presente. Pero creo que debo dar alguna explicación”, se ha sincerado. Al estar involucrado en una tragedia de tales magnitudes, el cantante ha creído conveniente dar la cara en público y explicar cómo lo está pasando. “Aunque no haya sido mi mejor amiga, esto afecta a cualquiera. Yo soy amigo de su hermano y he estado compartiendo con él estos últimos días”, ha confesado.

El accidente se produjo en 200 metros, cuando el protagonista y sus amigos salían de una conocida discoteca de Sevilla y ponían rumbo a casa. Una distancia insignificante que les llevó al peor de los desenlaces. “Esto le puede pasar a cualquier persona. Al final no son 200 metros, eso es lo que hay que concienciar. Yo estoy más que concienciado, esto lo tengo ya de por vida”, ha continuado relatando. El concursante de Secret Story ha enviado un mensaje claro: “Yo cometí una imprudencia, por supuesto. Pero pasado esto tengo otra filosofía”. Dando las gracias por seguir vivo, el artista ha querido dar la cara para poder ayudar en lo que sea, poder dar un consejo sobre la situación que, desgraciadamente, le ha tocado vivir. Haciendo referencia a la juventud que comete imprudencias al volante, Dani ha sido claro: “Aunque no conduzcas, te puede pasar. Y es mejor no pasarlo”.

Cuando el accidente inundó los titulares de la prensa nacional, el intérprete de No hay nadie como tú, afectado por el suceso, quiso guardar silencio durante varios días. Fue su hermano mayor, Juan Carlos, quien habló en Sálvame acerca del estado de ánimo de su hermano. “Daniel no lo está pasando bien. Él se montó detrás para que lo dejaran a 200 metros. Con 23 años lo hemos hecho todos”, comenzó diciendo, antes de recalcar que no es un buen momento para los Gemeliers. “No lo están pasando bien. Son unos chicos muy sentimentales y este tipo de cosas afectan muchísimo”. Al día siguiente, la madre de los tres, Eva, entraba por videollamada en Ya son las 8 para detallar el estado de salud y de ánimo de su hijo. “Se encuentra muy mal porque esta situación no es agradable para nada y la muerte de una chica de 16 años afecta a cualquiera”, confesaba. Días más tarde, el propio artista se pronunciaba en las redes sociales con un mensaje muy claro: “Solo quiero pedir amor, fuerza y, sobre todo, respeto para los principales protagonistas de esta tragedia que no logro sacar de mi cabeza”.