Dani Rovira redefine la famosa pregunta sexual de Broncano con una respuesta histórica

La última visita de Dani Rovira a La Revuelta se convirtió en una de esas noches impredecibles que solo pueden ocurrir en el programa de David Broncano. El cómico malagueño acudía para presentar Playa de lobos, la nueva película de Javier Veiga que protagoniza junto al prestigioso actor argentino Guillermo Francella. Sin embargo, lo que empezó siendo una simple promoción terminó transformándose en una combinación de reencuentros, anécdotas íntimas y momentos cargados de humor.

Rovira abrió la charla hablando de la película, un proyecto que asegura que le ha dado enormes alegrías. Interpreta a un trabajador de playa cuya rutina cambia cuando un turista -el personaje de Francella- le pide mantener una tumbona un rato más. Aunque el filme arranca como una comedia aparentemente sencilla, el actor explicó que pronto aparecen giros, tonos más oscuros y una historia que se va retorciendo de forma inesperada. Para él, lo mejor del proyecto ha sido compartir escenas con Francella, a quien considera un maestro de la interpretación. «Solo por ver lo que hace en pantalla ya merece la pena ir al cine», comentó con evidente admiración.

Pero el tono emotivo llegó pronto con el primer reencuentro del día. Entre el público del programa se encontraba un antiguo compañero de colegio al que Dani no veía desde la infancia. La sorpresa le dejó sin palabras, y enseguida recordó lo mucho que le afectó la marcha de aquel amigo cuando se mudó de ciudad. Aquel momento, cargado de nostalgia, marcó el inicio de una tarde especialmente emotiva para el actor.

Pero la sorpresa no quedó ahí. Casi al final del programa, aparecieron sobre el escenario los miembros de La Excepción, el grupo liderado por El Langui. Lo anecdótico es que, años atrás, fue el propio Rovira quien anunció ante los medios la última gira que hicieron. Ahora se reencontraban justo cuando el grupo acaba de confirmar su regreso a los escenarios con un concierto especial en 2026. Hubo abrazos, bromas y una química evidente entre ellos.

Y como suele ocurrir en La Revuelta, la conversación terminó alejándose por completo del cine. Rovira bromeó con su habitual desparpajo y comentó que cada vez que acude al programa siente que «debería venir un poco más drogado», algo que provocó carcajadas inmediatas. Después de confirmar su estatura oficial y compartir chistes con Broncano, llegó el inevitable momento: la pregunta sobre su actividad sexual en el último mes. Aquí el actor protagonizó uno de los momentos más comentados del programa.

Dani recordó la célebre «paja triste» que relató durante su proceso de quimioterapia, una anécdota ya histórica del programa, y confesó que, comparado con aquel episodio, su último mes había sido todavía más pobre en lo sexual. Lo describió como «desértico, estepario, sin chispa y absolutamente carente de vida». Tanto así que decidió estrenar un concepto nuevo: la «paja cancelada». Contó que intentó tener un momento íntimo, inició el proceso… y lo abandonó a mitad. Por ese motivo, por primera vez en la historia del programa, la puntuación no fue cero, ni uno: fue -1, inaugurando así la primera cifra negativa en la pregunta más icónica del show.