El cumpleaños más amargo de Dani Rovira tras haber perdido a su padre: "Algo falta"

Dani Rovira celebra uno de los cumpleaños más amargos de su vida este 1 de noviembre, y es que el cómico y actor acaba de perder a su padre. Su gran ejemplo a seguir y al que agradece el inmenso éxito que ha alcanzado tanto dentro como fuera de la pequeña pantalla. Así, Rovira quiso despedirse con un sentido mensaje en redes sociales.

«No hace ni dos días que decidiste marcharte y ya noto que algo falta. Como si hubiera perdido un poco el equilibrio de todo, como si tuviera que entender de nuevo la vida, como si doliera el aire», ha compartido con sus seguidores junto a dos instantáneas en las que recuerda con nostalgia su infancia y algunos de los mejores momentos que han vivido juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Rovira (@danirovira)

«Aunque ahora no exista consuelo entre nosotros, estaremos bien, seguiremos cuidándonos los unos a los otros», le ha prometido. Sin embargo, el actor también reconoce que ahora mismo necesita unos días para llorarle. «Danos unos días que te lloremos y podamos sacar poco a poco los camiones de tristeza que aparcaron y taponaron nuestras puertas».

La emotiva despedida de Dani Rovira a su padre

Además, deja muy claro lo mucho que le echará en falta. «Te honraremos, querremos y añoraremos hasta el día en que volvamos a encontrarnos. Gracias por la vida que nos has regalado. Te amo papá», prosigue el sentido escrito. Sobre todo, porque hizo que los sueños de su hijo «fueran su prioridad». «Creíste en mí en todos mis aciertos y en todas mis cagadas».

Dani Rovira en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Una emotiva despedida en la que muchos compañeros y amigos se han volcado por completo, dejando comentarios cargados de cariño y amor. Hace poco, Rovira también se sinceraba sobre el delicado momento anímico y personal que había atravesado tras superar el cáncer. «Yo caí en una depresión en 2021 y nunca creí que me iba a pasar a mí. Pensaba que era de gente débil y no es así. Al revés. Tiene que ver con cierta valentía», se sinceraba en una entrevista para El País.

A sus 45 años, Dani Rovira puede presumir de haber hecho frente a la enfermedad y volcar todas esas emociones en su trabajo. De hecho, actualmente se encuentra de gira por España con el espectáculo Vale la pena. «Para mí ha sido un monólogo, un ejercicio de stand up, más parecido a una catarsis y a una autoterapia que a otra cosa», se sinceraba al respecto.

Dani Rovira en un photocall. (Foto: Gtres)

Y es que considera que a través de la comedia, también se pueden ir «rescatando otras emociones». «Hay mucha verdad porque han sido años por los que he tenido que transitar por una tristeza más profunda de lo normal», detalla. Sobre todo, porque reconoce que no podría «actuar o contar cosas que no ha vivido».

En cuanto a su faceta sentimental, Rovira se encontraría abierto al amor. De hecho, el año pasado descubríamos que estaba nuevamente ilusionado con Mar del Corral, una atractiva actriz que lleva diez años en el mundo de la interpretación. Así nos lo mostraban las románticas imágenes que sacaba a relucir la revista ¡Hola! y donde pudimos verles veraneando juntos en Formentera. Sin embargo, ninguno de ellos ha llegado ha pronunciarse al respecto.