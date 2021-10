De Dabiz Muñoz a Dani Martin: las celebs tiran de terapia para sobrellevar la vida

El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Fecha que tiene como objetivo aumentar la conciencia de los problemas de salud mental en todo el mundo, además se pretende movilizar los esfuerzos en apoyo a este tipo de problema que cada día afecta a miles de personas. Poco a poco se van suprimiendo todo tipo de tabúes en relación a este tema y en parte es gracias a aquellos, a los rostros conocidos que dan voz y visibilizan un problema que desafortunadamente sufre un gran porcentaje de la población.

Dabiz Muñoz

Hace escasos días, Dabiz Muñoz, marido de Cristina Pedroche confesó en El Hormiguero 2.0 que acudía a terapia para poder gestionar el éxito que está obteniendo gracias a su trabajo. De hecho, se le ha otorgado el título de Mejor Chef del Mundo. Un reconocimiento a su esfuerzo diario.

“Tengo una relación tormentosa y tóxica con el éxito. Hay gente que tiene un concepto equivocado de mí, será porque yo lo proyecto. Me cuesta digerir estas cosas y a veces sufro con las cosas buenas que me pasan, me cuesta disfrutarlas en su justa medida», expresó. “Cuando nos dieron el galardón, al día siguiente me desperté con la resaca de las emociones y cuando volví a Madrid, fui a Diverxo (su restaurante) con la angustia de que tenía que cambiarlo todo. Y no es así”, añadió. “Desde hace un año voy a una psicóloga que me recomendaron y me viene muy bien. Me ayuda a contextualizar según qué cosas. Estas gestiones mentales con respecto al éxito y a lo que la gente piensa de ti está siendo una digestión de 15 años. Y sigo en ello”, confesó.

Dani Martín

Dani Martín, también ha confesado que acude a terapia en alguna ocasión. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde sus seguidores han aplaudido su sinceridad. «Yo voy al psiquiatra, tal vez pueda servirle a alguien. No me considero ni referente, ni alguien que intente influenciar ni contar qué debe hacer cada uno en su vida, ni historias de esas. Tampoco me he comido a Buda, ni he dejado de ser el ser errante que soy», expresó el cantante Dani Martín en su cuenta de Twitter.

Marta Pombo

Marta Pombo se despedía el 22 de diciembre de 2020 de las redes sociales. Más tarde el 2 de febrero de 2021, reaparecía a través de un vídeo contando cómo se encontraba y los motivos por los que se había tomado unos meses de desconexión de la Red. “He tenido que pedir ayuda a mi psiquiatra porque no estoy bien”, expresó entre lágrimas Fue en abril cuando la hermana de María Pombo retomó su trabajo en las redes sociales. “¡Con esta monada -hacía referencia a su perrita-, empiezo a volver a compartir cosillas con vosotros! Lo haré poco a poco ya que estoy con ganas y miedo a la vez”, dijo.

Durante todo este proceso, Marta se ha sincerado con sus seguidores. Si en algunas ocasiones se ha mostrado llorando, lo ha hecho para reivindicar que no hay que tener ningún tipo de prejuicio con aquellas personas que tienen cualquier tipo de problema de salud mental, ni mucho menos criticar a los demás porque nadie sabe por lo que está pasando esa persona. La influencer reveló hace relativamente poco que uno de los pasos más importantes que dio y con el que se liberó fue cuando confesó a su entorno que no se encontraba bien anímicamente.