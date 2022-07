Se cumple un año del proyecto fallido de Rocío Carrasco

Pasadas las cinco de la tarde del 14 de julio de 2021, Rocío Carrasco llegaba a Mediaset para iniciar el que iba a ser su nuevo reto profesional en televisión. Después de finalizar la emisión de la primera entrega de su docu-serie, Rocío: contar la verdad para seguir viva, la hija de La más grande se adentraba en un nuevo compromiso televisivo. Sálvame creó una sección que se llamó ‘Hable con ella’, en la que Rocío supervisó el funcionamiento de la misma en primera persona.

La audiencia fue la encargada de enviar diferentes audios que la hija de Pedro Carraco escuchó y seleccionó con minuciosidad. En su debut, se mostró nerviosa, pero orgullosa del paso que dio, ya que llevaba cerca de dos décadas en un segundo plano mediático. Su vida había cambiado y ella había vuelto más fuerte y segura que nunca, tal y como ella misma indicó en su regreso. Pese a que Carrasco ya había participado en otros programas, lo cierto es que este fue todo un reto personal para ella, que afrontó con determinación. A su llegada al plató, Rocío se encontró un enorme sillón en el que estuvo sentada junto a Jorge Javier Vázquez y, donde estaban el resto de los colaboradores.

El escenario era perfecto, pero no duró mucho tiempo, ya que la sección encabezada por la ex de Antonio David Flores y que fue anunciada por Telecinco a bombo y platillo, llegó muy pronto a su fin. Este espacio fue vendido al público como semanal, pero solo contó con tan solo dos entregas. La primera tuvo lugar el 14 de julio y la segunda el día 20 del mismo mes. Después, no quedó ni un solo rastro de Rocío Carrasco. Más tarde, el 27 de julio, se emitió en prime time Ahora, Olga, especial en el que Olga Moreno, tras ganar Supervivientes, se convirtió en la absoluta protagonista, ya que tuvo que hacer frente a diferentes cuestiones tratadas en la pieza audiovisual conducida por la hija de la intérprete de Como una ola.

Un mes después, el 25 de agosto, Rocío Carrasco regresó a la esfera pública e informó de que su ausencia se debió a las vacaciones de verano y, que ya estaba preparando la segunda entrega de su documental, En el nombre de Rocío, que tenía previsto estrenarse el pasado otoño, pero finalmente se pospuso hasta hace unas semanas, concretamente el 17 de junio. A diferencia de la primera entrega, esta vez solo se han emitido en abierto los episodios 0 y 1, el resto se pueden ver en la plataforma de pago de MiTele Plus, en la que cada viernes lanzan un nuevo capítulo.

De esta manera tan misteriosa, Rocío Carrasco, Sálvame y Mediaset se desvinculaban de una sección que ya ha quedado en el olvido. Posterior a ese suceso, la madre de Rocío Flores ha seguido interviniendo de manera habitual en el programa de Telecinco e incluso ha realizado diferentes especiales para homenajear la figura de Rocío Jurado.

‘El último viaje de Rocío’

El pasado 14 de diciembre de 2021, a escasas semanas de que Rocío Carrasco cerrase el año de su transformación personal, se estrenó el especial, El último viaje de Rocío. Un programa que se dedicó a sacar a la luz la herencia oculta de la artista, que contó con actuaciones en directo y conexiones de los puntos calientes del recorrido, ya que sus pertenencias fueron trasladadas hasta el lugar donde se grabó la segunda entrega de su documental.

Montealto

Más tarde, el 1 de febrero de 2022, se emitió Montealto, otro especial en el que se recreó la propiedad en la que Rocío Jurado pasó gran parte de su vida. Fue entonces, cuando Rocío Carrasco reapareció con un nuevo corte de pelo, indicando así el inicio de una nueva etapa para ella. Tal y como reveló a este digital Ángela Porras, estilista y fundadora de Closet Detox, el cambio de look de Carrasco se debió a una cosa y no era otra que la de lanzar un mensaje concreto. “Refleja una mujer nueva, segura y completamente renovad”, contó a este digital la experta.