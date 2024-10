La familia Campos continúa acaparando gran parte de la atención mediática de nuestro país. Y es que desde que José María Almoguera decidió romper todo tipo de vínculo con su madre, Carmen Borrego, nada ha vuelto a ser lo que era. El nieto de María Teresa Campos ya mantenía una relación tensa con su progenitora cuando ella decidió participar en la última edición de Supervivientes, pero todo se intensificó después de que el joven concediera una entrevista a una conocida revista, junto a Paola Olmedo, para anunciar su separación y explicar los motivos que había detrás de la misma, entre los que señalaba directamente a Borrego.

A raíz de sus polémicas declaraciones, Carmen Borrego no optó por el silencio, y se produjo un intercambio de reproches que ha avivado aún más el conflicto familiar. De hecho, en determinados momentos, otros miembros del clan, como Alejandra Rubio o Terelu Campos, se han pronunciado sobre lo ocurrido. Sin ir más lejos, el pasado 11 de octubre, madre e hijo decidieron sentarse en un plató de televisión para reencontrarse por primera vez después de varios meses de polémica y, como no podía ser de otra manera, su cara a cara provocó la reacción directa de la benjamina del clan.

José María Almoguera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Desde el plató del programa Vamos a ver, Alejandra Rubio no ha dudado en expresar su decepción hacia su primo, José María Almoguera, posicionándose indirectamente junto a su tía: «Hay cosas que me parecen mal y no quiero discutir […] Me da pena ver a Carmen porque para mí, una vez más, no se le está dando su lugar. Al final deja claro que ella lo ha hecho porque parece ser que públicamente es la única forma que tiene de hablar con su hijo», aseguraba. Al mismo tiempo, acusaba a Almoguera de una falta de cercanía y compromiso con su abuela, afirmando que era él quien nunca iba a verla.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

La postura de Terelu Campos

Pero Alejandra no ha sido la única en mostrarse en contra de la actitud de José María Almoguera. Después de su mediático divorcio, el hijo de Carmen Borrego concedió una exclusiva a Lecturas y cargó duramente contra su madre, algo que hizo que Terelu Campos, su tía, reaccionara a sus palabras públicamente, expresando que no comprendía el comportamiento de su sobrino y asegurando que estaba mintiendo sobre su hermana. «No aguanto que mienta sobre mi hermana. Yo no voy a decir en qué, eso le pertenece a su madre contarlo, si ella quiere», decía. Además, reiteraba que no comprendía cómo una persona que siempre había querido estar alejada de las cámaras, haya protagonizado un cambio mediático tan notable: «Me resulta muy extraño que dos personas que no quieren hacer cosas por si les ve la prensa, luego se pronuncien con la prensa. Los dos, José María y Paola», sentenciaba desde el programa ¡De viernes!

Terelu Campos y José María Almoguera en ‘¡De viernes!’ (Foto: Telecinco)

A pesar de su postura, Terelu aceptaba reencontrarse con su sobrino desde el formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona y, aunque fue un tenso momento, lo cierto es que la primogénita de María Teresa se mostró al lado de su hermana, a pesar de que no hay que olvidar que en un pasado ambas también protagonizaron titulares con la existencia de un supuesto distanciamiento entre ellas que, ahora, con la pérdida de su madre, parece haber quedado en el pasado.