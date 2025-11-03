El pasado 31 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween, Tomás Páramo hizo un alegato en redes sociales en contra de esta fiesta celta que se ha implantado España como costumbre, pese a que la tradición en el país y lo que de verdad se celebra es el Día de Todos los Santos. Una reflexión en la que no coinciden muchos de sus amigos influencers, como María Pombo, que parece haber hecho caso omiso a la crítica del empresario.

Tomás Páramo se planta contra Halloween

Horas después de que el marido de María García de Jaime publicase su opinión, la creadora de contenidos madrileña compartía en su perfil social su plan para la noche más terrorífica del año: una jornada de truco o trato junto a su marido y sus hijos.

Una publicación a la que Tomás Páramo no le ha dado like, como sí hace en otras ocasiones. El motivo, aunque es cierto que el influencer podría no haber visto el carrete de fotos de Pombo disfrazada por Halloween, es que está en contra de esta fiesta por distintos motivos.

«Es curioso cómo una sociedad que vive protegida de espaldas a la muerte,

encuentra algo de belleza y diversión regocijándose en ella. A medida que pasan los años, entiendo menos la fiesta de Halloween», ha comenzado diciendo. El influencer ha explicado que al principio dudaba si compartir o no su punto de vista, pero finalmente ha considerado que «cuando callas ante lo que no compartes, el silencio se vuelve complicidad».

Desde que prácticamente se diera a conocer en redes, Páramo siempre ha hablado abiertamente sobre su fe católica. De hecho, además de compartir sus experiencias religiosas -como los retiros de Effetá-, tiene un canal en Whatsapp en el que cada día comparte su reflexión del Evangelio del día que corresponda.

Es por ello que el CEO de Himba ha sido muy crítico con Halloween, ya que considera que se aleja mucho de lo que cree: «El tiempo pasa, y mi fe crece.

Y con ella, una libertad distinta: la de mirar la vida desde otro plano. Durante años el miedo gobernó mi interior. Deshacerme de él no me costó sacrificio, sino sufrimiento. Y fue en Dios donde encontré una luz que me sanó, que me rescató del mal y me enseñó a vivir sin temor. Dios es todo lo que está bien.

Todo lo que viene de Él nos llena de paz. Y si Dios es el bien, también existe el mal: un mal que se cuela por las rendijas más pequeñas de la vida, disfrazando su oscuridad de libertad. Y mientras tanto, nosotros -a veces- levantamos la mano, callamos y miramos hacia otro lado».

La noche del 31, que celebra la muerte y el terror, es -por tanto-, totalmente contrapuesto a la ideología de Páramo: «Si algo ha transformado Dios en mí, es el miedo a la muerte. Vivía con él como quien carga un peso invisible,

hasta que comprendí que el amor que siento por Él disuelve cualquier temor. Halloween me aleja de todo eso. ¿Por qué una sociedad que impide a un niño despedirse de un ser querido, le anima a disfrazarse de muerto o de fantasma? ¿Por qué celebramos la oscuridad cuando podríamos celebrar el amor, la gratitud, la memoria y la luz?».