Primeras imágenes de Cristina Pedroche como presentadora de las Campanadas 2023

Luciendo una flamante sonrisa y con un bonito texto, Cristina Pedroche ha publicado sus primeras imágenes como presentadora de las Campanadas 2023. Otro año más repetirá este proyecto al lado de Alberto Chicote, quien se ha convertido en uno de sus grandes compañeros de Antena 3. La comunicadora es la estrella del 31 de diciembre y los espectadores están deseando saber cómo va vestida y cuál es su forma de sorprender a la audiencia.

«Empieza la cuenta atrás. La suerte está en Antena 3», ha escrito Pedroche. La mujer de Dabiz Muñoz ha vuelto a tomar las riendas del programa más importante del año. Las fotos que ha compartido con sus seguidores no han tardado en convertirse en tendencia. Luce un pantalón ajustado negro y una original blusa blanca. ¿Qué tendrá preparado este 2023?

Los «nervios» de Cristina Pedroche antes de las Campanadas

Cristina Pedroche posando / GTRES

Cristina Pedroche continua con su trayectoria como colaboradora y ha ido dando detalles sobre su próximo traje en las Campanadas. Reconoce que está «nerviosa». Será la primera Nochevieja que pase junto a su hija, la pequeña Laia. El nuevo objetivo de la presentadora es que su discurso sea «conmovedor», según ha contado en Zapeando, el famoso programa de La Sexta. Entiende que todo lo relacionado con su vestido «es un espectáculo» y aprovecha este momento para lanzar mensajes se considera importantes, como hizo en 2022 cuando reflexionó sobre La Paz.

Otro año más, Cristina Pedroche ha vuelto a apostar por Josie, su estilista de confianza. De hecho ha salido publicada una conversación entre ambos que demuestra lo importante que es para la presentadora brillar en estas Campanadas. Ha tomado una decisión muy arriesgada y su compañero asegura que no se ha visto nada igual en los últimos 10 años. «Creo que vas increíble. Llevas un modelo que no hemos visto en diez años y conseguir eso es súper difícil», le dice Josie.

«Otra vez la has vuelto a romper, verás la que se va a liar. No eres consciente, es lo más», añade el experto en moda. Ya hemos visto a Cristina con transparencias, con flecos, con flores y hasta con una estructura de metal, ¿qué será lo siguiente?

Cristina Pedroche, sobre su vestido: «Va a ser el mejor»

Cristina Pedroche, después de estar un tiempo ausente de la pequeña pantalla debido a su maternidad, dio una entrevista en Y ahora Sonsoles y aseguró que lleva mucho tiempo trabajando con su estilista para triunfar en la Nochevieja de 2023. Ha hecho un repaso de todos sus looks y cree que en esta ocasión tiene la opción perfecta para convertirse en la estrella del último día del año. «Este va a ser el mejor año. No voy a hacer esto si no pienso que es el mejor año. Veo los looks de otros años y digo ‘qué pereza, sé que podemos hacer algo mucho más guay’, y lo vamos a hacer», explicó.

Cristina Pedroche con su hija / GTRES

Es un año muy especial porque ha ampliado la familia junto a Dabiz Muñoz, así que su nuevo vestido hará un guiño a esta circunstancia que ha cambiado su vida para bien. «Este año soy madre, mi vestido de las Campanadas será especial porque soy otra Pedroche», le comentó a Sonsoles Ónega.

La comunicadora ha empezado a dar pistas a través de sus redes sociales y las fotografías que ha publicado no han tardado en convertirse en el tema más comentado del momento. Su cuenta de Instagram acumula 3 millones de seguidores y las imágenes de su posado como líder de las Campanadas 2023 han sido todo un éxito