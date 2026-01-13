Cristina Lasvignes se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión. Pese a que lleva toda la vida dedicada a los medios de comunicación, hizo un impasse en su carrera en la pequeña pantalla donde aprovechó para invertir en otros negocios que la han consolidado como una de las reinas de los rooftops de Madrid.

Los exitosos negocios de Cristina Lasvignes en Madrid

Tras pasar por algunos de los medios de comunicación más reputados del país, Lasvignes -nacida en Madrid en enero de 1987-, decidió hacer un alto en su camino como presentadora para centrarse de lleno en el mundo empresarial. Por ello, junto a su marido, José Manuel García, comenzó a emprender en Azotea Group, una cadena de hostelería que dirigen y que lleva un total de 14 locales de restauración entre los que se encuentran el Club Financiero Génova, el restaurante Campero y El Cuartel del Mar -ambos en Cádiz-, Cornamusa, la Azotea Cibeles, Picalagartos -una de las terrazas más transitadas por los famosos de nuestro país-, Azotea Círculo de Bellas Artes, Warehouse, Shallow -un beach club en Palma de Mallorca- o Café Cibeles.

La empresa, que dirige varios locales de moda entre restaurantes, terrazas o rooftops, tiene inversiones de 25 millones de euros al año. Una cifra que da cuenta que el negocio va viento en popa, así como la economía de la presentadora y de su marido, tal y como deslizaron en La Nueva España.

Además de su papel como empresaria en la hostelería, Lasvignes también ha hecho su inmersión en la producción audiovisual. Hace años que creó Filmus, dedicada al rodaje y la edición de campañas y documentales.

Su carrera televisiva

Cristina Lasvignes puede presumir de una amplia carrera en los medios de comunicación. La presentadora lleva casi dos décadas inmersa en la profesión tras estudiar Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Poco tiempo después, la madrileña tuvo su gran salto -pese a las dificultades de encontrar trabajo en el oficio-. Sus primeros pinitos los hizo en Cadena SER, donde comenzó como redactora y donde se estrenó como presentadora con Hablar por hablar, del que terminó siendo directora. Durante muchos años, la radio formó parte de la vida profesional de Lasvignes, pues entre 2011 y 2014 fue co presentadora en Las mañanas de Kiss, en Kiss FM.

Sin embargo, antes de estrenarse en la radio musical, en 2005 Cristina debutó en la pequeña pantalla de la mano de ¡Qué idea! Un primer paso en la televisión que le ha permitido presentar programas de gran renombre, como Tal cual lo contamos -en Antena 3- o Esto es vida -un magazín de La 1 de TVE-.

Finalmente, la madrileña ha consolidado su carrera en Mediaset. Tras una década alejada de la televisión, Lasvignes fue la elegida para tomar el relevo de Jorge Javier Vázquez en El diario de Jorge durante las vacaciones del presentador. Tal fue su éxito entre la audiencia que la cadena de Fuencarral ha contado con ella para otros formatos y, actualmente, es la conductora de ¡Vaya fama!, el magazín matutino de los fin de semanas de Telecinco.