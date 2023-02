Que Cristiano Ronaldo esté viviendo en Arabia Saudí no es impedimento para que liquide esas cuentas pendientes que se le quedaron en Europa. Una de ellas le generaba más de un quebradero de cabeza. Hablamos de la venta de su mansión en Mánchester. Todavía no ha cumplido con la transacción pero ya ha hecho el primer paso, que no es otro que dar la orden de sacarla al mercado. ¿El precio de salida? Unos 6 millones de euros.

Concretamente, son 6,1 los millones que deberá desembolsar quien opte a quedarse con esta espectacular vivienda a la que no le falta ningún detalle. Por citar algunos :siete habitaciones, seis baños, con una sala de fitness de alta tecnología, una gran piscina, un jacuzzi, su propia sala de cine y hasta una pista de pádel.

Inside Cristiano Ronaldo’s former £5.5m Cheshire mansion that’s up for salehttps://t.co/Sk8D1k9h57 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 18, 2023

La casa está comercializada por la misma inmobiliaria que Cristiano Ronaldo utilizó para alojarse en ella durante el tiempo que duró su tormentosa estancia en la fría ciudad británica. Jackson-Stops la define como «Una residencia principal ultra elegante con una magnífica sala de ocio, un granero de invitados de dos dormitorios y una pista de pádel. Pero la cosa no queda ahí. El garaje tiene capacidad para cuatro coches, mientras que el amplio camino de entrada tiene espacio para muchos más vehículos».

En cuanto a la distribución de la casa hay que destacar algunos aspectos. La primera planta de esta vivienda cuenta con una amplísima suite con cuarto de baño y vestidor en la que destacaban las vistas. Mientras tanto, en la última existen otros tres dormitorios más. En ese nivel había también dos plazas de garaje, amplios jardines y terrazas

Lo que por fuera parece ser un hogar sólo al alcance de unos pocos, también tiene su parte negativa. En este caso es que, al estar ubicada en plena naturaleza, en ocasiones los ruidos de los animales son bastante molestos: «Está situada en campos y bosques, también estaba cerca de ovejas que son muy ruidosas temprano en la mañana», dice la prensa inglesa.

Conseguid deshacerse de su casa significará decir adiós al último vestigio que le mantiene ligado a Mánchester. Todavía está muy reciente la polémica salida que hizo del club, después de pelearse con el entrenador y de tener que rescindir su contrato de manera voluntaria. Eso hizo que tanto Georgina Rodríguez como Cristiano Ronaldo terminaran aceptando la oferta de Emiratos Árabes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

La pareja hace nueva vida en Riad desde hace casi dos meses. Sus primera semanas han sido de adaptación paulatina, pero tanto uno como han otro han dejado ver en sus respectivas redes sociales que está encantados con su aventura exótica. No obstante, en las últimas semanas se ha hablado de que podría regresar a Europa en unos meses.