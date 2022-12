2022: el ‘annus horribilis’ de Cristiano Ronaldo

Dijo la difunta reina Isabel II en un celebre discurso que 1992 sería recordado por ella como un ‘Annus Horribilis’ en su reinado. 30 años después y tras 2 en Inglaterra, lo mismo podría decir Cristiano Ronaldo. Si echamos la vista atrás, no hay duda de que el 2022 no ha sido su año, ni a nivel personal ni a nivel laboral. De ser un jugador indispensable para el Manchester United pasó al banquillo. De ser el alma mater de la Selección de Fútbol portuguesa pasó a ser un elemento tóxico. Y de tener una imagen inmaculada y ser adorado por todo el mundo, ha empezado a ver su legado peligrar por conductas menos acertadas y erráticas. Es difícil decirlo, pero en honor a la verdad, durante este año CR7 no ha dado una.

La muerte de un hijo es algo que marca para siempre

2022 empezó bien para el jugador. En los meses finales de 2021 anunció junto a su novia, Georgina Rodríguez, que la pareja se encontraba de nuevo en cinta y por partida doble. Semanas después, la influencer anunciaba junto a los pequeños de la casa el sexo de los bebés: una niña y un niño. La felicidad era completa y nada hacia presagiar lo que sucedió el 18 de abril. Mientras su hija Bella Esmeralda nacía con algunos problemas respiratorios pero viva, el pequeño Ángel nació muerto, lo que fue un gran mazazo para toda la familia. Una noticia muy triste que bien podría ser el desencadenante de todos los movimientos extraños y poco maduros que sorprendieron a los millones de fans de Cristiano en todo el mundo.

Año de rupturas: desde su agente hasta su segundo padre

El año que está a punto de terminar también quedará marcado por la ruptura de Jorge Mendes y Cristiano. El crack luso lleva casi dos décadas unido al superagente de los futbolistas. Sin embargo, su buena relación se empezó a estropear al final de la época deportiva 2021/22. Ronaldo le pidió a Mendes que le buscara otro club, que no estaba contento en el Manchester y que no quería seguir. Sabe LOOK de primera mano que el agente deportivo le desaconsejó el movimiento. Cristiano estaba atado al club británico hasta la temporada 2023/24 con una clausula millonaria. Le advirtió al de Madeira que no sería fácil pero este le contestó airado: “Soy el mejor jugador del mundo. Ya verás como nos llueven las ofertas”. Sin embargo, llegó el cierre del mercado de verano y Cristiano tuvo que volver “a la tierra maldita” y reincorporarse al United. Fue entonces cuando empezó a pensar en su siguiente movimiento: hacer una entrevista con su gran amigo Piers Morgan y dinamitar todos los puentes con el club. Según cuentan fuentes de toda solvencia a este digital “Jorge Mendes se negó en rotundo a que se hiciera esa entrevista e intentó convencer al jugador por las buenas y también por las bravas. Ahí se dio cuenta de que ya no tenía mano en su niño de oro y decidió cortar con el”. No obstante la ruptura no ha sido total: “Su “divorcio” seria muy costoso para ambos y aún les unen contratos millonarios. Pero en lo deportivo, en este momento, quien está llevando las negociaciones con los saudíes es Antero Henriques, antiguo hombre fuerte del Oporto, y Ricardo Regufe, antiguo directivo de Nike y uno de sus mejores amigos.

Sin embargo, la ruptura más dolorosa ha sido con Fernando Santos. El recién dimitido ex Seleccionador de Portugal ha sido la “última víctima” de la “decadencia” de CR7. Fernando era como un segundo padre para Cristiano. Su hombro amigo, su confidente. Siempre que venía a Lisboa, era visita obligada al mister: “Con el mundial de Qatar se fue todo al traste. Unas palabras malsonantes de Cristiano hacia su seleccionador hizo saltar su buena relación por los aires. La familia del futbolista se pasó semanas insultando al seleccionador y azuzando a las masas en su contra. Fernando, que lo quiere como a un hijo, lo pasó muy mal. Al final de la competición anunció que se marchaba de la selección. Todos los jugadores le dedicaron palabras de cariño. Cristiano sigue en silencio. Fernando lo da ya por perdido”.

Georgina y su madre enfrentadas: la última factura

Como si fuera poco, la familia de Cristiano tampoco ha contribuido para la paz en la vida del ex galáctico. Las constantes feos hacia su novia, Georgina, han hecho con que la de Jaca cortara por lo sano y decidiera que, sin ir más lejos, las navidades las pasaran por separado. Mientras Dolores Aveiro y los hermanos del jugador se fueron a Brasil, Gio y Cristiano las pasaron junto a sus hijos en Madrid.

Este ha sido, en definitiva, el año del dolor, la perdida, la ruptura y principalmente de la decadencia de un hombre hecho a sí mismo que se creyó invencible. Tanto es así que no vio venir que con 37 años es hora de desacelerar el ritmo. Que de ser el objeto de deseo del fútbol europeo con 20 años, a su edad los contratos ya no le llueven. Que de ser un símbolo en su país llegó el momento que incluso sus compañeros de la selección le dieron la espalda. Su carrera aún no ha muerto y los genios siempre pueden sorprendernos con jugadas magistrales pero no menos cierto es que en el 2022, Cristiano se ha caído del pedestal y del Olimpo. A ver ahora quien lo levanta. Ni sus más fieles están ya por la labor.