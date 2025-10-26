La costumbre que Victoria Federica tiene antes de sentarse a comer y que confirma su buena educación

Con 25 años recién cumplidos, Victoria Federica se ha convertido en una de las figuras más relevantes del panorama actual. La hija de la infanta Elena no dudaba a la hora de dar el salto a las redes sociales, donde ha encontrado su filón de oro, siendo una de las influencers más cotizadas y por la que todas las marcas se pelean.

Así, poco a poco la joven ha conseguido hacerse un hueco dentro de la industria de la moda y como creadora de contenido. En una reciente entrevista concedida a la revista Elle, Victoria se sincera por completo sobre una de sus grandes pasiones: la gastronomía. Además, desvela una de las tradiciones que siempre mantiene en la mesa y que espera conservar el día que forme una familia.

Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La costumbre a la que Victoria Federica se niega a renunciar

«Bendecir la mesa», asegura. «Es una costumbre que quisiera seguir conservando el día de mañana si formo una familia». Por otro lado, también se sincera respecto a sus gustos a la hora de comer, y es que la joven no tiene miedo a probar sabores nuevos. «Antes tiraba más a lo ya conocido, pero ahora que voy creciendo procuro educar el paladar y probar propuestas nuevas. Al final es una forma de descubrir sabores que no podía imaginar que pudiesen gustarme», confiesa.

Entre otras cosas, Victoria Federica se declara una apasionada de «la cultura culinaria española, en general, porque en cada rincón se come increíble». Sin embargo, si tiene que quedarse con un lugar en concreto, parece que ella opta por San Sebastián. «¡Es una locura cómo se come allí! Desde los pintxos hasta los restaurantes más top con estrella Michelin. Es un destino donde comer es todo un plan y eso es algo que me encanta», detalla.

Una pasión por la gastronomía que llega hasta los fogones. «Cocinar me relaje y transmite paz», explica la nieta del emérito. Pese a que la joven no se considera una experta y le gusta preparar platos sencillos., tiene claro que con una receta delante, «podría elaborar lo que fuese». Además, desvela cuál su plato estrella: una pasta con salsa casera especial.

De ahí, que haya un destino al que se muere por viajar, ya que considera que su gastronomía es «de otro mundo, llena de tradición, pero con mucha creatividad». «Desde el sushi hasta la comida callejera, todo se ve espectacular. Tengo muchísima curiosidad por probarlo y vivir su cultura a través de la comida», reconoce en su entrevista.

Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin duda, una faceta bastante llamativa y que nos permite conocerla un poco más. Y es que, lejos de lo que muchos pudiesen pensar, Victoria Federica opta por «lo informal y espontáneo» antes que por la etiqueta. De hecho, cuando le preguntan sobre la forma en la que celebrará su cumpleaños, ella opta por la sencillez, «rodeada de las personas que más quiere».