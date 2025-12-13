Cospedal cumple 60 y se reinventa: nuevo bufete, vida de madre soltera y un posible amor

María Dolores de Cospedal celebra este 13 de diciembre su 60 cumpleaños en un momento de intensa transformación personal y profesional. La que fuera secretaria general del Partido Popular, ministra de Defensa y presidenta de Castilla-La Mancha ha decidido dar un nuevo rumbo a su vida, alejándose de la política y centrándose en su pasión original: el derecho. Tras más de tres décadas de servicio público, la abogada del Estado en excedencia ha encontrado la fórmula para combinar su vocación profesional con la felicidad personal, estrenando su propio despacho, IC Abogados, y disfrutando de su papel como madre de su hijo Ricardo, concebido mediante fecundación in vitro en solitario.

Desde que abandonó la política en 2018, Cospedal no ha dejado de vincularse al ámbito legal y estratégico. Entre 2020 y 2022 fue socia principal en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, uno de los despachos más prestigiosos de España. Posteriormente, en 2023, puso en marcha su propio bufete, IC Abogados, un proyecto que refleja su visión de un derecho cercano, ágil y eficaz, enfocado en ofrecer soluciones personalizadas desde la primera consulta hasta la resolución de los casos. Situado en la madrileña calle de Villanueva, el despacho se define como una firma boutique de alto nivel, especializada en derecho público, civil, mercantil, fiscal y tecnológico, con experiencia en sectores regulados como la energía, transporte, telecomunicaciones y urbanismo.

María Dolores de Cospedal en un acto político. (Foto: Gtres)

El equipo que acompaña a Cospedal en esta nueva etapa está compuesto por profesionales con una larga trayectoria, incluyendo a Manuel María Zorrilla Suárez, Juan Francisco Mestre Delgado, Sofía Mestre Pérez, Alberto López de Mata, Javier Herrero Tiñana y José Manuel Rey. Juntos, buscan diferenciarse de los grandes bufetes tradicionales, ofreciendo un acompañamiento integral y un asesoramiento técnicamente impecable, capaz de resolver asuntos complejos como licitaciones públicas, arbitraje, mediación empresarial y recursos ante el Tribunal Supremo. IC Abogados se posiciona así como un referente en litigios estratégicos y en consultoría jurídica especializada, consolidando a Cospedal en el mundo profesional más allá de la política.

Además de IC Abogados, Cospedal mantiene responsabilidades estratégicas y académicas que subrayan su influencia más allá de la política: es vicepresidenta del Real Instituto Elcano y presidenta del Instituto de Liderazgo Político. Su trayectoria demuestra que, a los 60 años, sigue siendo una figura de referencia, no solo por su pasado político, sino por su capacidad de reinvención y liderazgo en el ámbito jurídico.

María Dolores de Cospedal en un acto político. (Foto: Gtres)

La vida personal de María Dolores de Cospedal

Paralelamente a su carrera profesional, la vida personal de Cospedal también ha vivido cambios significativos. Tras quince años de matrimonio con el empresario sevillano Ignacio López del Hierro, la ex política rompió su relación en octubre de 2024, citando «desavenencias en la convivencia» como la causa principal. El divorcio, que se formalizó a principios de 2025, dejó a Cospedal en una situación de independencia y libertad, con el cuidado y la compañía de su hijo Ricardo como prioridad absoluta. «Mi hijo es un ejemplo de todo», ha declarado orgullosa, destacando cómo, a sus 19 años, ya ha desarrollado su vida propia, pero sigue siendo el centro de su mundo.

En medio de esta etapa de reinvención, la ex ministra habría iniciado una relación con Fernando Portillo, empresario gaditano afincado en Sevilla y viudo de Sandra Domecq, la primera esposa de Bertín Osborne. Portillo, padre de Ana Cristina Portillo, comparte con Cospedal el gusto por la discreción y la vida tranquila, lejos de los focos mediáticos. Aunque ambos mantienen su vida privada en un plano discreto, han sido vistos juntos en varias ocasiones en Sevilla, la Feria de Abril y la costa gaditana, generando rumores de romance que la propia Cospedal ha abordado con humor y cautela, subrayando que su hijo sigue siendo su prioridad.

María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro en Madrid. (Foto: Gtres)

El cumpleaños de Cospedal también marca un hito simbólico: el cierre de un ciclo personal y político, y el inicio de una etapa marcada por la independencia, la autonomía económica y la estabilidad familiar. La ex secretaria general del PP disfruta ahora de su residencia en Guadalmina, Marbella, donde comparte momentos de ocio con su hijo y su madre, manteniendo una vida discreta y alejada de la presión mediática. Su rutina combina trabajo, familia y descanso, reflejando la capacidad de adaptación que ha demostrado a lo largo de su vida: abogada, política, madre soltera y empresaria de éxito.

Cospedal, que se convirtió en madre a los 40 años, tras someterse a un tratamiento de fecundación in vitro, un paso que ella misma ha reconocido como una decisión «consciente y responsable» tomada después de intentar sin éxito una adopción durante varios años, ha sabido equilibrar la maternidad con una carrera profesional exigente, y hoy continúa demostrando que es posible reinventarse y crecer a cualquier edad. Su finca en Toledo, el Cigarral de la Ermita, ahora a su nombre tras el divorcio, simboliza este nuevo capítulo: un hogar propio, independiente y seguro, donde conviven la historia, la tradición y la vida moderna. Con un valor aproximado de 2,3 millones de euros y rodeado de jardines, fuentes y viñedos, la propiedad es reflejo de su esfuerzo y dedicación por construir un espacio propio que combine privacidad, elegancia y comodidad.