Poco se sabe de la actualidad de Ivonne Reyes, que este domingo 8 de octubre cumple 56 años. La que fuera uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país en los 90 no ha dejado de estar nunca en el candelero, principalmente por su lucha judicial contra Pepe Navarro, al que ha señalado siempre como padre biológico de su hijo Alejandro. Sin embargo, después de que los tribunales le diesen al fin la razón en 2021, reconociendo al presentador como el progenitor del joven, ha sido llamativo el paulatino silencio de la venezolana en torno al tema, sobre todo teniendo en cuenta que Navarro contraatacaba hace solo un año accediendo, al fin, a hacerse no solo una, sino tres pruebas de paternidad para confirmar la veracidad de la sentencia judicial. Algo a lo que ni su hijo ni ella han accedido porque aseguran que no se fían de él: «Este hombre sería capaz de manipular las pruebas», explicaba Ivonne.

Tal y como ha mantenido siempre la actriz, ella nunca ha querido dinero de Pepe Navarro. Lo único que perseguía era el reconocimiento de la paternidad de su único hijo y, una vez logrado su objetivo, en este sentido, se ha dado por satisfecha, siendo el propio Alejandro quien accedió a la suspensión de la pensión alimenticia que le otorgó el juez. Pero, a pesar de todo, Ivonne Reyes no ha cesado en su lucha judicial con el comunicador. Este mismo verano, el Juzgado de Violencia contra la Mujer declaraba inocente al periodista ante la denuncia que le había interpuesto la venezolana por acoso y amenazas al calificarle este de «miserable» e «indigna», entre otras cosas, durante una entrevista en televisión. Sin embargo, ella aseguraba que iba a seguir luchando por que se hiciese justicia.

Ivonne Reyes junto a su hijo Alejandro / Gtres

Y es que parece que la confrontación entre ambos no tiene visos de parar. Y no solo por su animadversión. Hace solo unos meses, desde el programa Socialité, se aseguraba que habría pruebas que demostrarían que Pepe Navarro no es el padre biológico de Alejandro. Y es que su negativa a hacerse el test de ADN durante años supuso una razón de peso para dar por válida la afirmación de Ivonne: «Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, se apagaría lo que ella decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. El juicio fue un tanto extraño», declaró Pepe Navarro.

Pepe Navarro / Gtres

Además, según el mencionado programa de televisión, Ivonne Reyes habría estado recibiendo durante los tres primeros años de vida de su hijo Alejandro la cantidad fija de 6.000 euros al mes por parte de un empresario millonario que falleció en 2002, año en el que terminaron los pagos. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la protagonista, a la que hace poco podíamos ver en Pasapalabra con su eterna sonrisa y sus ganas de pasarlo bien.

Sancho Gracia e Ivonne Reyes / Gtres

Descrita en su cuenta de Instagram como modelo publicitaria, actriz, presentadora y coach comunicacional, Ivonne Reyes acaba de terminar el rodaje de la película independiente Las ideas y los hombres y sigue más unida que nunca a su hijo Alejandro. Atrás quedan ya sus grandes momentos de fama que comenzaron gracias a su puesto como azafata en El precio justo. Aquel programa la llevó a ser fichada en espacios como Todo por la pasta, Gran Fiesta y El gran juego de la Oca, donde conoció a Pepe Navarro y donde se inició una relación sentimental que tanto sigue dando que hablar más de 20 años después.