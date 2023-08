La selección española de fútbol femenino se proclamó campeona del mundo el pasado domingo en Australia. Tras vivir uno de los partidos más difíciles de la competición, las jugadoras pudieron levantar la copa de la victoria. Una victoria que, tres días después continúan celebrando por todo lo alto. Primero fue en Sydney, después en Madrid y ahora en Ibiza. El presidente del Consell d’Eivissa, Vicnet Marí, recibió ayer a las jugadoras en el jardín del Consell. Allí aprovechó su encuentro para dedicarle unas emotivas palabras y agradecerles el esfuerzo y el sacrificio que habían hecho durante todas las jornadas deportivas. «Habéis hecho historia y no solo por ganar. Habéis derribado barreras. Estamos muy orgullosos de todas vosotras», decía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Española de Fútbol (@sefutbol)

Aunque no viajaron las 23 jugadoras hasta Ibiza, ya que muchas han preferido descansar después del largo mes de esfuerzos físicos y psicológicos que han vivido, las apodadas «supervivientes» recibieron diferentes regalos en modo de agradecimiento y orgullo, como una pulsera con un botón de plata, haciendo honor a la artesanía tan características de la isla. Por otro lado, la organización del evento y sus compañeras también hicieron entrega de un pequeño busto a Olga Carmona, mostrando así su apoyo en estos duros momentos tras el fallecimiento inesperado de su padre, del cual no se enteró hasta que no finalizó el partido final.

Olga Carmona recibiendo un regalo durante la celebración de la victoria del Mundial de la selección española de fútbol en Ibiza/ Gtres

Pero, antes de recibir todas estas insignias, la selección española de fútbol hizo una ruta en un autobús descapotable (al igual que hicieron en Madrid) para reencontrarse con toda la afición ibicenca. Pancartas, gritos, aplausos y sonrisas de admiración fue lo que recibieron todas y cada una de las jugadoras durante este largo recorrido que abarcaba desde can Misses hasta el Consejo insular de Ibiza. Firmaron numerosos autógrafos y se hicieron multitud de selfies con todo el público que esperaba con muchas ganas la llegada del equipo rojo. Sin duda, fue todo un baño de masas tan solo 24 horas después de su gran recibimiento en La Moncloa.

La selección española durante la celebración en Ibiza/ Gtres

La isla pitiusa es un lugar especial para todo el equipo y es que fue el sitio donde se reunieron por primera vez en Semana Santa para comenzar a organizar su camino hacia la estrella. Una estrella que tan solo era un sueño por aquel entonces. Así lo ha transmitido Jenni Hermoso, una de las jugadoras que cogió el micrófono para regalar unas emotivas palabras a los presentes: «La energía que transmite esta isla nos ha traído mucha suerte y os hemos traído esta Copa. Me alegro muchísimo de que acompañéis a las niñas y a los niños para que se den cuenta de que tienen un futuro muy bonito. Estamos muy orgullosa de abrir caminos para que sientan que algún día, si lo desean, pueden ser deportistas profesionales. Muchas gracias a todas por abrirnos las puertas», decía la futbolista según ha recogido El diario de Mallorca.