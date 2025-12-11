Entre caballos, hectáreas de campo infinito y la paz que se respira a las afueras de la aldea de El Rocío (Almonte) nace Faitia, la marca de bolsos creada por la financiera Alicia Calvo hace dos años. La naturaleza -fuego, tierra y aire- han sido la inspiración para darle nombre a una firma en la que lo artesanal, el contacto con los orígenes de las pieles auténticas y la mano del hombre, casi a modo de orfebre, han dado forma a unos bolsos tan especiales como únicos. Lourdes Montes y Tana Rivera han sido de las primeras descubridoras de esta marca que viene pisando fuerte. Dos generaciones de mujeres con estilo a las que Faitia se adapta como un guante.

Su creadora, procedente del mundo de las finanzas, dio el salto al vació tras la pandemia y dejó las inversiones para meterse de lleno en el mundo del diseño. Casada y madre de cuatro hijos, Alicia Calvo es una de esas mujeres emprendedoras que un día -no sin pensarlo mucho- se atrevió a salir de su zona de confort y cumplir un sueño: crear su propia firma de bolsos. Buscó su hueco y lo encontró allí donde la calidad y el trabajo artesanal made in Spain son los protagonistas.

Alicia Calvo, creadora de Faitia. (Fotos: Cortesía)

En un mundo invadido por la fabricación globalizada, Faitia se distingue por lo auténtico y lo propio. La misma autenticidad en la que vive su creadora, que un día dejó el ruido de Madrid para instalarle junto a la marisma de Huelva. Fue por amor, el mismo amor que ahora siente por su «quinta hija», la marca de bolsos que poquito a poquito está conquistando a las amantes de lo auténtico.

Hablamos con ella durante su visita a Madrid con motivo de su presencia los días 11, 12 y 13 de diciembre en el Pop Up Christmas Market POYDEL en Madrid (Calle Garcilaso 9).

P: ¿Qué hace una madre de familia numerosa licenciada en Económicas lanzando una firma de bolsos en el ecuador de su carrera profesional?

R: Siempre he pensado que crear un objeto, el que sea, desde cero, es un proceso maravilloso. Y si, además, lo que creas es algo que te encanta, como en mi caso son los bolsos, es infinitamente más ilusionante.

Sus bolsos son para mujeres que valoran el trabajo artesanal. (Fotos: Cortesía)

P: Venías del sector financiero, ¿qué tienen que ver las cuentas bancarias con el mundo del diseño y la moda?

R: Saber de finanzas es bueno en cualquier proceso de emprendimiento. Es verdad que cualquier persona que diseñe tiene que ser muy creativa pero si, además, tienes conocimientos financieros, es una gran ayuda.

P: Eres la creadora y diseñadora de la marca. Y también la que hace los números. ¿En qué faceta te sientes más realizada?

R: Diseñando y creando bolsos, sin duda. Disfruto con cada uno de los pasos del proceso.

P: ¿Se puede con todo?

R: Ahora mismo sí, porque la marca no es muy grande todavía.

El marido y los hijos de Alicia le animaron a dejar su trabajo para embarcarse en este proyecto. (Fotos: Cortesía)

P: Muchas mujeres apasionadas de la moda sueñan con dar este paso y dejar trabajos que les aburren pero nunca se atreven, o no pueden. ¿Qué les dirías?

R: Que busquen una motivación lo suficientemente importante para dar el paso. Yo he tardado demasiado tiempo, no encontraba nunca el momento oportuno. Si quieres tenerlo todo controlado, nunca lo encuentras. Hay que lanzarse sabiendo que habrá algunas cosas que tendrás que solucionarlas sobre la marcha.

P: ¿Ha sido importante en tu caso el apoyo familiar?

R: Sí, sin duda. Soy una privilegiada en este sentido. Mi marido y mis hijos respetaron mi decisión de dejar mi trabajo para dedicarme a esto, y me animaron a hacerlo. Incluso me han ayudado económicamente. A veces creo que no entienden demasiado el negocio, pero se alegran de verme feliz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de – F A I T I A – (@faitia.official)

P: A primera vista parece imposible hacerse hueco en un mercado tan globalizado. Redes, Internet… ¿Cómo metiste la cabeza?

R: Bueno, estoy en ello todavía, soy una recién llegada. Pero creo que si tienes una identidad de marca bien definida, que en mi caso es la puesta en valor del trabajo artesanal, y haces un producto de calidad, tienes mucho ganado.

Sus bolsos han conquistado a Lourdes Montes y a Tana Rivera. (Fotos: Cortesía)

P: ¿Cuánto tiempo dedicaste a buscar ese hueco en el mercado en el que querías posicionar a Faitia y qué te hizo pensar que lo habías encontrado?

R: Estuvo dos años desde que empecé a pensar en cómo quería que fuera mi marca, que valores quería que la definieran y a qué clienta estaba dirigida. Todo nace porque yo detecto una necesidad, y no encuentro nada que la satisfaga en el mercado, entonces creo mi marca.

P: ¿Para quién está pensado Faitia?

R: Para mujeres que sepan valorar el trabajo artesanal, que no compren compulsivamente, sino que valoren lo que compran, lo cuiden y lo disfruten cuando lo usen.

P: Hemos visto lucirlo a dos generaciones de mujeres muy conocidas, Lourdes Montes y Tana Rivera, con dos estilos muy diferentes. ¿Un bolso no entiende de estilo o lo crea?

R: El estilo es innato, no creo que dependa de una prenda o un complemento, más bien de una actitud. Pero es verdad que un bolso único puede hacer que un look básico se convierta en un look muy top.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de – F A I T I A – (@faitia.official)

P: ¿De qué forma ayuda el hecho de que una cara conocida luzca tu bolso?

R: Creo que, por encima de todo, da confianza a las clientas. Es cierto que si, además, quien lo lleva es alguien con estilo, elegancia o con rollazo, entonces es un plus.

P: ¿Quién sería la clienta soñada de Faitia?

R: Realmente cualquier clienta a la que le emocione llevar mi bolso. Si me preguntas por alguien conocido, te diría, por ejemplo, Kate Middleton o Carlota Casiraghi. Me encantaría que llevaran mis bolsos.

Sus bolsos estarán disponibles hasta el 13 de diciembre en el Christmas Market Poydel, en Madrid. (Foto. Cortesía)

P: ¿Qué opinas del infinito y complejo mundo del influencer?

R: Creo que, como es todas las profesiones, hay de todo. Me he encontrado a gente encantadora y a otras no tanto. Las marcas y el mundo influencer estamos condenados a entendernos, pero no todo vale. A las marcas, el gifting, nos cuesta mucho dinero, si lo que obtienes a cambio es un buen trabajo, esta genial, pero si no, te sientes muy impotente.

P: ¿Verdaderamente es el camino para las nuevas marcas?

R: Es un camino que te hace crecer en redes, pero no el único. Es muy difícil medir la conversión a ventas de una publicación en IG o TIK TOK.

P: Háblanos de tu colección

R: Mis bolsos se fabrican con napa de ternera de primera calidad. El modelo TINUKA es muy difícil de fabricar, por su forma y dureza se fabrica uno a uno con un taco de madera que tiene esa forma tan característica. Puro trabajo artesanal.

P: ¿Cuál es el color o la combinación irresistible este año?

R: Serraje Marrón chocolate y napa de ternera Negra.

P: ¿Tu bolso está pensado para algún momento del día?

R: No, puedes llevarlo a la oficina, a una cena con amigas, a un concierto o a una boda.