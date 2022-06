Chenoa y Miguel Sánchez Encinas ya cuentan las horas para su esperado enlace, después de haber tenido que posponerlo en varias ocasiones. Este fin de semana, la pareja pondrá por fin el broche de oro a su historia de amor en una ceremonia íntima en Mallorca, isla con la que la cantante tiene un importante vínculo. A apenas un día de que comiencen las celebraciones, las polémicas sobre la lista de invitados y el tipo de boda que la artista desea se han sucedido. Se sabe que el enlace tendrá lugar este viernes 17 de junio y contará con la presencia del círculo más cercano de la cantante, lo que ha dejado fuera a sus compañeros de Operación Triunfo. Un detalle que no ha estado exento de polémica y que ha generado numerosas especulaciones sobre cómo es en estos momentos la relación de la cantante y sus anteriores compañeros de programa.

A pesar de que no han sido muchos los detalles que han trascendido sobre la celebración, sí se sabe que va a ser una boda íntima, con la presencia apenas de algunos amigos y familiares. Se sabe que la artista tiene cerrada una exclusiva con una conocida revista y que, por tanto, será en unos días cuando el reportaje vea la luz. Por este motivo, la cantante ha ‘blindado’ todo lo que tiene que ver con su enlace.

Este digital ha tenido acceso a las primeras imágenes de la pareja en la isla, en las jornadas previas a la boda. Aunque no se sabe aún cuál ha sido el lugar elegido por Chenoa y su prometido para celebrar la boda, la expectación es máxima. La pareja ha llegado junta y se les ha visto cargando con maletas, pero sin apenas intercambiar palabras entre ambos.

Sin embargo, según ha apuntado este miércoles Kiko Hernández en una intervención en el programa Sálvame, parece que la situación de la pareja no sería tan idílica como cabría esperar en una pareja que está a punto de casarse. Tras una de las conexiones de Omar Suárez, el colaborador ha dicho que “hay movida entre Chenoa y el urólogo”. Tal como ha declarado, la pareja ha sido vista en un restaurante discutiendo, al parecer, por la manera de entender ambos esta boda: “Chenoa quiere su vida, exclusiva, actuación en directo… Y al doctor pues como que no le gusta este mundo”, explicaba Hernández, que declaraba que el facultativo está feliz con su prometida, pero no está muy por la labor de verse implicado en el tema de la exclusiva, sino que prefiere mantener un perfil discreto.

A las palabras de Kiko Hernández también se ha sumado Pipi Estrada, que ha reconfirmado la noticia dada por su compañero: “Sí que hay tensión porque la forma de pensar de Chenoa y la forma de pensar del doctor es completamente diferente. El doctor es opuesto a esta exclusiva”, ha dicho. Esperemos que las aguas vuelvan a su cauce.