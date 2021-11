Dos años después de anunciar su compromiso con Miguel Encinas, Chenoa puede decir bien alto y orgullosa que ya tiene fecha para casarse. Será en junio de 2022 y ya está ultimando todos los preparativos. Un día que anhela llegue después de un sinfín de complicaciones, cancelaciones y, en definitiva, problemas para celebrarla. La pandemia dio al traste con sus aspiraciones nupciales.

La cantante argentina ha desvelado sus planes de boda en una extensa entrevista con la revista Hola +! en la que los dos se muestran muy enamorados. La ex de Bisbal ha dado todo lujo de detalles sobre una ceremonia que espera sea idílica y que se celebrará en un lugar muy especial: «Estábamos entre Madrid y Mallorca, y al final nos decantamos por mi tierra», comienza diciendo.

«A Miguel le hace mucha ilusión que nos casemos en mi casa. Después de tener que posponerla, que no cancelarla, por la pandemia, nos hace muy felices tener ya la fecha. Hemos esperado a que todo esté más o menos normalizado para poder retomar los preparativos», cuenta Chenoa.

La exconcursante de Operación Triunfo soñaba con una boda grandiosa, pero tras la pandemia han cambiado sus prioridades: «Antes de la pandemia, quería hacer algo grande. Ahora sé que será algo íntimo, más pequeño, por las circunstancias lógicas. Los dos tenemos familiares muy mayores y queremos protegerlos. Mi abuela, por ejemplo, tiene noventa y ocho años».

Hace tan solo dos semanas que Chenoa habló de su boda pero lo hizo de manera tímida, durante un evento: «Los preparativos pues como siempre, tranquilamente. Ahora más tranquilos que antes todavía, o sea que, mucha paciencia. No hay lío. Estamos muy bien».

Entre otros de los entresijos de la boda, la artista deja caer que no podrá invitar a todas las personas que les gustaría. Por ejemplos, sus compañeros del talent musical apuntan a no estar presentes: «Tengo pensado organizar una cena con ellos en algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos», cuenta en Hola. Esto ya es algo que intuía después de sus últimas declaraciones: «Va a ser algo chiquitito, ya lo dije, que no podía hacer algo grande esta vez. Llevo a familia que es muy mayor».

Chenoa no va a poder evitar sentirse emocionada el día que mire a Miguel Encinas a los ojos y pueda convertirse oficialmente en su mujer:»solo sé que voy a estar muy nerviosa y que voy a llorar mucho. Quiero decirle algo bonito, pero no quiero que suene impostado. Me voy a sentar con calma y voy a escribir algo sincero y sentido», avanza. Además, la intérprete de Soy lo que me das deja claro que ese día no va a estar presente Chenoa sino «Laura», con todo lo que eso conlleva. Es decir, no cantará sino que disfrutará de su día grande. Merecido, aunque solo sea por todo lo que se ha hecho de rogar.