Chenoa ha regresado a Madrid después de que el pasado 30 de octubre participase en una nueva edición de la Gala Global Gift en París. Una iniciativa solidaria en la que la artista recibió un importante reconocimiento: el Gift Women Empowerment Award, un premio que se entrega a mujeres inspiradoras que marcan una diferencia en la vida de muchas personas gracias a su responsabilidad social, su trabajo personal y su trabajo profesional.

A esta importante cita, la artista acudió acompañada de su prometido, Miguel Sánchez Encinas, con quien posó radiante en la alfombra roja vestida con un espectacular vestido asimétrico en color negro con drapeados y zapatos joya. Ya a su vuelta en la capital, la cantante no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la agencia Gtres, que le han hecho algunas preguntas sobre este galardón y sus planes de boda.

La artista ha explicado que está muy contenta de haber recibido este premio, sobre todo por parte de la organización Global Gift, capitaneada por María Bravo y Eva Longoria, con quienes mantiene una estrecha relación: “son grandes amigas, las quiero mucho”, ha sentenciado. Un reconocimiento que ella tiene claro a quién se lo dedica: “a todas las mujeres que trabajan mucho”, ha recalcado.

La cantante ha declarado que ha disfrutado mucho de esta experiencia en compañía de su prometido: “muy especial”, ha dicho. La pareja ha tenido que dejar en el aire en varias ocasiones el tema de su enlace debido a las consecuencias de la pandemia, pero no parece estar muy preocupada en estos momentos: “pues como siempre, tranquilamente. Ahora más tranquilos que antes todavía, o sea que, mucha paciencia. No hay lío. Estamos muy bien”, ha recalcado.

Tiene claro que va a ser algo pequeño, no quieren grandes celebraciones, solo para la familia, de manera que no cabe esperar que vayan sus compañeros de OT: “va a ser algo chiquitito, ya lo dije, que no podía hacer algo grande esta vez. Llevo a familia que es muy mayor”, ha explicado la artista.

La pareja se está tomando las cosas con calma, tanto que incluso la cantante hace bromas con el tema del vestido: “bueno, imagínate, si voy paso a paso, lo del vestido (risas) ya llegará, si Dios quiere, ya llegará”, ha sentenciado.

Nuevo tema

Al margen del tema de su enlace, en términos profesionales, la cantante española acaba de presentar una nueva canción junto al venezolano Carlos Baute. Los dos artistas se han unido en el tema El chisme, cuyo videoclip ya se ha hecho público y que promete convertirse en todo un éxito.

Ambos se conocen desde hace años y tienen muy buena relación, de hecho, en algún momento incluso hubo rumores que apuntaban a que entre ellos había algo más que una amistad. Especulaciones que los dos negaron de manera tajante.

Tal y como ha explicado Carlos Baute durante una entrevista a ‘ABC’ hace tiempo que Chenoa y él querían grabar una canción. «Nos parecemos mucho en que somos muy frontales, directos, rápidos y no nos gusta perder el tiempo. No ha habido roces», explica el artista.

