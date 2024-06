Chanel sorprende con un look ‘casi desnudo’ en su última alfombra roja

Este lunes, 10 de junio, Madrid reunió a una larga lista de rostros conocidos de nuestro país para celebrar la primera edición de los premios de la Academia de la Música de España. Aitana, C. Tangana o Quevedo fueron algunos de los premiados de la noche, aunque no los únicos en asistir al evento. Entre todos los artistas nacionales que estuvieron presentes, sin duda Chanel Terrero se convirtió en una de las protagonistas del acto gracias al look ‘casi desnudo’ que lució, el cual acaparó gran parte de las miradas de todos los presentes.

La intérprete de SloMo optó por un atrevido vestido confeccionado por la firma Diesel cuyo valor asciende hasta los 1.195 euros, según su propia página web. Es una variación del diseño D-Rooney de la marca. Se trata de una prenda en color nude metalizado con la que se consigue el máximo protagonismo. Cuenta con un cuello redondo, una manga larga y un cuerpo ajustado, además de con una falda acampanada con un dobladillo recto. Su acabado es semi translúcido y es precisamente esa característica la que produce un efecto ‘casi desnudo’. Tal y como describen desde la marca, el vestido «cuenta con unos contornos de lencería incorporados prolijamente en la parte delantera», al mismo tiempo que el tul elástico con el que está formada la pieza «brilla como un líquido».

La cantante Chanel en los premios Academia de la Música de España en Madrid. (Foto: Gtres)

La cantante combinó su estilismo con unas botas altas negras y ningún otro tipo de complemento, dejando como único protagonista de su outfit el diseño del vestido en sí. Para su peinado, optó por un efecto mojado que hacía guiño al nombre de su último disco, titulado Agua, el cual está compuesto por doce canciones que representan desde ritmos urbanos hasta bachatas y baladas.

Chanel estaba nominada a la categoría Mejor Canción Pop con su tema Clavaito, el cual comparte con Abraham Mateo, pero, finalmente, no pudo alzarse con el galardón, ya que Mikel Izal con El Paraíso fue el elegido para hacerlo. Sin embargo, pese a haber rozado con los dedos el triunfo, la representante de España en Eurovisión 2022 se posicionó como la clara estrella de la red carpet del evento.

Su último fenómeno viral

La artista ha deslumbrado en los premios de la Academia de la Música de España justo después de acudir el pasado fin de semana al Share Festival de Barcelona, donde protagonizó un video viral junto a Aitana bailando Las babys sobre el escenario. Junto a ellas también se encontraba Naiara (última ganadora de Operación Triunfo), Belén Aguilera, Vicco y Julieta.

Naiara, Julieta, Belén Aguilera y Chanel bailando ‘Las babys’ con Aitana 🤩 #sharefestival pic.twitter.com/X1nfWlgVwg — Adrià Barceló (@adriabarcelo) June 9, 2024

La ovación de todos el público no paró de incrementarse durante la actuación, la cual dejó vigente la buena relación que mantiene la catalana con estas artistas que no dudaron en sumarse a su show en riguroso directo.