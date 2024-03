Cayetano Rivera planta cara a la actriz de ‘Élite’, Georgina Amorós: “Hipocresía al más alto nivel”

Cayetano Rivera ha atacado sin tapujo ninguno a Georgina Amorós. Esta última semana, la actriz, de 22 años de edad, ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía de la campaña que ha protagonizado para PETA (organización que lucha por los derechos de los animales, Personas por el Trato Ético de los Animales). En dicha publicidad, la catalana aparece totalmente sin ropa posando rodeada de toros y un ternero colgado a sus espaldas.

«Me uno a PETA para acabar con el maltrato animal. Creemos un mundo en el que todos los seres vivos sean tratados con respeto y compasión. Las corridas de toros son cosa del pasado, deben desaparecer», ha escrito la actriz de Élite junto a su post. Dicha fotografía, al cabo de los pocos minutos, se ha visto repleta de críticas y comentarios hacia Georgina. Uno de ellos ha sido Cayetano, que no ha dudado en saltar para defender su profesión.

«¿¿Photoshop?? ¡Cuando quieras te invito a hacerte la foto con toros de verdad…! Hipocresía al más alto nivel», ha dicho sin filtros Cayetano Rivera, respondiendo de manera contundente a la campaña que ha lanzado la actriz. Un mensaje que ha abierto un debate en redes sociales entre las personas que apoyan la tauromaquia y los que no.

A pesar de ello, Cayetano no se ha quedado tranquilo con su primer ataque y no ha tardado en lanzar otro mensaje a través de otra de sus redes sociales, X, para volver a lanzar una crítica a la publicación de Georgina Amorós: «Posa Georgina Amorós (PETA) para criticar las corridas de toros haciendo ver que los toros son dóciles, y lo hacen con Photoshop porque no se atreven a hacer la foto con toros de verdad! Te has llevado ese becerrillo a tu casa??», ha escrito.

Eva González y Cayetano Rivera de acuerdo que su hijo no sea torero

Después de más de trece años de relación, en 2022 la presentadora y Cayetano Rivera pusieron fin a su vínculo. Desde entonces, han mantenido una relación cordial por el bienestar de su hijo, Manuel. Hace un par de semanas, el niño de cinco años acompañó a su padre en una corrida en Moralzarzal, donde protagonizó un momento conmovedor al lanzarle un ramo de flores al diestro. En ese momento, el torero declaró que su hijo comprende su profesión, pero no tiene intención de seguir sus pasos.

Una decisión sobre el futuro de Manuel, que también comparte su madre, Eva: «Estoy de acuerdo con Cayetano en que nuestro hijo no siga sus pasos», confesaba ante los micrófonos. Estas declaraciones pillaron por sorpresa a nadie, ya que meses antes del nacimiento de su único hijo, la comunicadora expresó en varias ocasiones que preferiría que su hijo no siguiera los pasos de su padre en su profesión.

«Mi sueño mayor es mi niño. Tengo mi corazón muy lleno y estoy muy feliz con mi niño, mi trabajo, mi familia y mis amigos. Nada más… Yo mis sueños de libertad, gracias a Dios, los voy pudiendo cumplir porque la libertad está en hacer lo que realmente te gusta y en este caso, para mí, presentar es mi gran pasión y puedo hacerlo cada día, así que feliz», afirmaba Eva González, recalcando el buen momento en el que se encuentra.