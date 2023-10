Curioso acercamiento el que ha tenido hace tan solo unas horas Cayetano Rivera hacia el hijo de Isabel Pantoja. Sobre todo teniendo en cuenta las últimas desavenencias que protagonizaba el diestro la semana pasada con su hermano Fran, el cual no dudó en dedicarle unas duras palabras sobre su talento en los ruedos que a este no le han sentado nada bien. «Es muy bueno y transmite mucho, tiene mucha hondura, pero es muy torpe, no es broma, y le cogen mucho los toros porque es muy torpe», dijo en referencia a la última lesión que había sufrido Cayetano.

Cayetano Rivera / Gtres

Como no podía ser de otra manera, el hijo mediano de Carmina Ordoñez reaccionaba a las declaraciones de su hermano Fran asegurando firmemente que él no era torpe. «Lo que pasa es que los toros cogen, y cuando cogen hacen daño», explicaba. Además, contratacaba haciendo alusión a los problemas de su hermano pero sin ir más allá: «Habrá que preguntarle también a él qué le pasa con sus veinte mil historias…».

View this post on Instagram A post shared by Francisco Rivera (@f.r.paquirri)



Parece que el origen de esta mala relación está en La Goyesca, la corrida de toros que Fran Rivera organiza anualmente en Ronda y que está siendo causa de sus disputas. «Con Cayetano, las circunstancias son las que son. No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos», decía hace solo un año Fran Rivera, pidiendo discreción para sus asuntos personales. «Siempre he creído, aunque yo soy el primero que no lo ha conseguido, que las cosas se deben hablar en casa… Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo», decía. Sin embargo, no parece que hayan acercado posturas desde entonces.

El éxito musical de Kiko Rivera

Y mientras Fran y Cayetano parecen más separados que nunca, este último sorprendía hace solo unas horas felicitando a otro de sus hermanos: Kiko Rivera. «Enhorabuena brother», escribía el hijo mediano de Paquirri en sus redes sociales junto a la canción ‘El Mambo’ y un divertido fotomontaje de un gusano con la cara del DJ. Y es que desde su estreno el pasado 14 de junio, el tema ha conseguido más de 2 millones de visualizaciones en Youtube, siendo la última semana cuando se viralizaba en las redes.

Fotomontaje de Cayetano Rivera para Kiko / Redes Sociales

De esta manera, TikTok acumulaba cerca de 50.000 vídeos con la mencionada canción, convirtiéndola así en uno de los fenómenos musicales del momento: ya es tercero en virales de nuestro país y el quinto en el Top 50 España de Spotify. Una alegría que llegaba para Kiko Rivera días antes del enlace de su hermana con Asraf Beno, que tuvo lugar el viernes en la finca Al-Baraka de Alcalá de Guadaira y a cual no acudían ni este ni su madre, Isabel Pantoja.

Lo cierto es que las desavenencias entre la familia han hecho que ninguno estuviese presente en uno de los días más importantes de la joven. Y mientras en el clan Pantoja continúan de lo más distanciados, Cayetano y Kiko muestran el buen rollo que les une a golpe de felicitación en Instagram.