Cayetano Martínez de Irujo se pronuncia tras su última suplantación de identidad: "Es lamentable"

Por tercera vez consecutiva, Cayetano Martínez de Irujo ha vuelto a ser víctima de un delito de suplantación de identidad. Así lo informó Mónika Vergara desde el plató del programa Fiesta hace tan solo unos días, donde aseguró que el aristócrata estaba al corriente de lo ocurrido y había puesto el caso en manos de una agencia de detectives, ya que el delincuente habría llegado a a utilizar incluso una copia falsa de su DNI. Como no podía ser de otra manera, durante su última aparición pública, el hijo de la duquesa de Alba ha sido preguntado por esta cuestión ilegal, de la que no ha tenido reparo a hablar frente a las cámaras encargadas de cubrir la gala de la Fundación Sandra Ibarra en Sevilla.

«La verdad que es lamentable una y otra vez. Yo no sé por qué me han escogido a mí. Es la tercera vez ya», comenzaba a decir. Confirmando lo que Vergara anunció en el espacio televisivo de Mediaset, Cayetano contaba que cada vez que era víctima de esta suplantación le costaba «tiempo, esfuerzo y dinero»: «Tuve que contratar a una empresa que se dedica a esto. Porque al final te hacen el caso justo. Denuncias pero te hacen el caso justo luego…», proseguía.

Cayetano Martínez de Irujo en la gala de la Fundación Sandra Ibarra en Sevilla. (Foto: Gtres)

En cuanto a la evolución de la denuncia, el conde de Salvatierra señalaba que los profesionales aún estaban investigando: «A ver si lo cierran y pueden atrapar al individuo. Que supongo que no le pasará mucho pero bueno, por lo menos…», sentenciaba, añadiendo que piensa que este tipo de delincuentes reinciden porque no sufren una pena justa.

Las otras veces que ha sufrido este delito

Como se señala líneas más arriba, el hermano de Eugenia Martínez de Irujo ha sido víctima de suplantación de identidad en más ocasiones. En 2022 fue la primera vez que lo sufrió. Haciéndose pasar por él en las redes sociales y dando a entender que tenía problemas económicos, el delincuente publicó un anuncio en nombre del aristócrata poniendo en venta el Palacio de Arbaizenea, una de sus propiedades más preciadas (ubicada en San Sebastián) que sirvió como refugio a Genoveva Casanova tras el escándalo de Federico de Dinamarca: «Es todo mentira. Me han suplantado la identidad. Esta persona está recaudando dinero conmigo y a raíz de mi madre. Estoy desesperado ya. No sé quién es. En Facebook e Instagram no me atienden. Es una cosa vergonzosa», contaba por aquel entonces para El Español.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cayetano Martinez de Irujo (@cayetanomartinezdeirujo)

Pese a que parece poco común, lo cierto es que Cayetano no es el único famoso de nuestro país que ha denunciado ser víctima de este tipo de delito en el universo 2.0. Antonio Resines, Jorge Javier Vázquez, Risto Mejide o Iñigo Onieva, entre otros, también han confesado haber sufrido esta ciberdelincuencia.