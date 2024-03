Cayetano Martínez de Irujo ‘celebra’ el que hubiera sido el cumpleaños de la duquesa de Alba

El pasado jueves 28 de marzo hubiera sido el cumpleaños de la duquesa de Alba, quien falleció el 20 de noviembre de 2014 en el Palacio de las Dueñas (Sevilla). Cayetano Martínez de Irujo ha hecho algo especial en esta fecha: reencontrarse con su hija Amina.

La joven vive en Londres y se ha desplazado hasta la capital hispalense para disfrutar de la Semana Santa. En concreto se ha dejado ver en la iglesia del Cristo de los Gitanos, donde descansan los restos mortales de su abuela.

Cayetano Martínez de Irujo, con su hija Amina. / Gtres

Cayetano Martínez de Irujo ha celebrado el nacimiento de su madre reencontrándose con su hija, fruto de su matrimonio con Genoveva Casanova. Una vez más, la Semana Santa sevillana ha estado marcada por la lluvia, pero las condiciones meteorológicas no han impedido que el duque de Arojona rinda homenaje a su madre. Amina estaba presente. Se ha dejado ver por Andalucía en una actitud muy cómplice con su padre, demostrando que ella también disfruta de las tradiciones familiares.

Cayetano y su hija acudieron el pasado Jueves Santo a la iglesia del Cristo de los Gitanos. Allí reposan las cenizas de la duquesa de Alba desde hace casi una década. El aristócrata considera que el citado templo es obra de su progenitora, por eso le tiene tanto cariño. Antes de entrar ha destacado delante de la prensa el formidable legado humano que ha dejado la duques.

La familia Alba, obligada a cambiar de planes

Cayetana de Alba era una gran admiradora de la Semana Santa y trasladó esta pasión a sus hijos. Ayer, la duquesa hubiera cumplido 98 años y su familia no pudo continuar con una de sus tradiciones. Hacía 13 años que no sucedía algo parecido, pero Sevilla canceló el desfile las hermandades de la Madrugá. Ha habido seis que no han querido salir por precaución.

Cayetano Martínez de Irujo, en la Semana Santa de Sevilla. / Gtres

Hay miles de fieles apenados por esta circunstancia, entre ellos los familiares de Cayetana de Alba. Año tras año, sus miembros se reúnen en la cancela del Palacio de Dueñas para recibir la visita de la Virgen de las Angustias Coronada y El Señor de la Salud. Pero 2024 no les ha permitido seguir este itinerario y tendrán que esperar otros 12 meses para revivir este momento que era tan importante para la duquesa.

Afortunadamente Cayetano Martínez de Irujo no estaba solo y ha podido compartir este dolor con su hija. La joven de 22 años vive en Londres, trabaja en el departamento de ventas de Aman Resorts, una de las empresas hoteleras más lujosas del mundo. En Sevilla se ha dejado ver vestida de negro, con un abrigo de paño y unos pantalones muy elegantes.

El duque de Arjona y su hija han estado con Margaret

Cayetano Martínez de Irujo, con su hija Amina y con Margaret en Sevilla. / Gtres

Cayetano y Amina no han pasado solos el aniversario de la duquesa de Alba. Han estado con Margaret, la hija de Margarita Cayarga, quien fuera niñera de la familia. Esta falleció en 2015 y el duque de Arjona se convirtió en tutor legal de Margaret.

Los tres, Cayetano, Amina y la hija de la niñera, han podido disfrutar de la decoración de la iglesia del Cristo de los Gitanos. El aristócrata se detuvo en la lápida de Cayetana Fitz James-Stuart, cuyo diseño data de 2017 y contiene el poema de Isabel de León. Cayetano acarició los relieves e hizo un gesto que demuestra lo importante que es para él la figura de la duquesa.