Cayetano y Francisco Rivera, más unidos que nunca en un momento difícil

La relación entre Cayetano y Francisco Rivera goza de plena salud. Los hermanos Rivera Ordóñez están muy unidos y no existe ningún problema entre ellos. Pese a que en el pasado han podido, como en cualquier familia, tener desacuerdos, lo cierto es que siguen siendo un apoyo fundamental el uno para el otro. Este 19 de noviembre, los hijos de Paquirri y Carmina Ordóñez han despedido juntos a Álvaro Domecq, amigo íntimo de su familia. Tal es el vínculo entre ambos clanes que, en las últimas horas, Francisco Rivera ha compartido una foto antigua de su madre montando a caballo con el fallecido de hace años.

La verdad de la relación entre Cayetano y Fran Rivera

Pese a las especulaciones que han puesto en entredicho la relación de los hermanos Rivera Ordóñez, la realidad es que -como siempre-, el marido de Lourdes Montes es todo un apoyo para su hermano pequeño, que actualmente está en el foco mediático por su reciente accidente de tráfico y por su vida sentimental.

Francisco y Cayetano Rivera en una plaza de toros. (Foto: Gtres)

En las horas más complicadas para Cayetano, que se sitúa a día de hoy en el centro del foco mediático, su hermano mayor es su gran pilar y su refugio. Nada más lejos de la realidad, y pese a las informaciones sobre un distanciamiento entre ellos, Francisco estuvo la semana pasada en el domicilio del diestro tras su incidente de tráfico. La razón fue, como no es de extrañar y como ha ocurrido en otras ocasiones, que quiso brindarle su apoyo y consuelo en estos momentos en los que copa numerosos titulares por su accidente en una rotonda cercana a su casa en Sevilla.

Para Francisco, su familia y el bienestar de la misma es su mayor prioridad. Tal es así que el pasado mes de julio, cuando Cayetano fue noticia por un incidente en una hamburguesería de Madrid, el padre de Tana Rivera -que se encontraba de viaje en Las Vegas disfrutando de unos días de descanso-, adelantó su regreso a España para estar junto a su hermano, al que defendió públicamente y por el que estuvo muy preocupado: «Bueno, ahí va, hombre no es agradable. Es una situación muy desagradable y bueno, lo tenemos en manos de los abogados y vamos a ver. Yo soy defensor de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de nuestra policía, nuestras fuerzas de ley del orden, pero claro, siempre hay gente que mete la pata en todos lados (…). Pero esa actitud, ese comportamiento, no debería enturbiar la labor tan maravillosa que hacen nuestras fuerza, pero esto tampoco debe de quedarse en el tintero».

Por su parte, Lourdes Montes también le ha brindado su apoyo a Cayetano. (Foto: Gtres)

De la misma manera, Lourdes Montes también ha mostrado públicamente -y de puertas para dentro- su admiración hacia su cuñado. Prueba de ello fue el pasado mes de septiembre. La diseñadora de moda acudió a la despedida de los ruedos de Cayetano en la plaza de toros de Écija, Sevilla, acompañada por sus hijos mayores. Por su parte, Cayetano también acudió a conocer a Nicolás, el tercer hijo en común de Lourdes y Fran el mismo día que el matrimonio salió del hospital con el recién nacido.

Unos gestos que dan cuenta que la relación entre Francisco y Cayetano está intacta y que demuestra que siempre estarán el uno para el otro a la hora de echarse un capote.