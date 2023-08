Una semana después del ingreso en prisión de Daniel Sancho en prisión, continúa publicándose información en relación al caso del hijo de Rodolfo Sancho. El joven ha confesado haber asesinado y posteriormente descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta el Tailandia, aunque son muchas las dudas que se plantean sobre el caso. Aunque Daniel ha reconocido ser el autor material del crimen, también ha asegurado que él era el rehén de Edwin y que se encontraba en una cárcel de cristal. De hecho, se ha conocido, por ejemplo, que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo contaba con una tarjeta de débito asociada a una cuenta del facultativo con un saldo de 25.000 euros mensuales, de los que podía disponer según considerase. Más aún, algunas fuentes cercanas a Edwin aseguran que el colombiano tenía la intención de trasladarse a España de manera definitiva y que quería hacerse pareja de hecho con Daniel.

Daniel Sancho Bronchalo, detenido en Tailandia tras confesar el crimen. / Gtres

Este caso ha generado un gran debate en España, donde el interés por el devenir de los acontecimientos está siendo máximo, dado que se trata del nieto de una de las figuras más destacadas del panorama artístico, Sancho Gracia. Han sido muchos los que se han pronunciado sobre el tema, y sobre cómo está viviendo la familia este episodio tan dramático. Una de las últimas ha sido Cayetana Guillén-Cuervo.

La actriz ha acudido a la última edición de la Gala Starlite en Marbella y no ha dudado en atender amablemente a los reporteros de la agencia Gtres, que le han preguntado sobre la situación de Rodolfo Sancho, con el que ha trabajado en El Ministerio del Tiempo. A pesar de que se había comentado que Rodolfo Sancho había viajado a Tailandia para acompañar a su hijo en este trance, se ha confirmado que no es así y que, por ahora, permanecerá en España. Es más, la pareja de Rodolfo Sancho, Xenia Tostado, también ha emitido un comunicado en el que expresa que siente preocupación y miedo, y que está al lado de su pareja en este profundo dolor que atraviesa como padre.

Cayetana Guillén-Cuervo posando en Marbella. / Gtres

«Es que no sé qué decir, la verdad. Es tan grave y tan dramático, tan horrible, que no sé qué decir. Rodolfo es una persona muy cercana para mí, le quiero mucho, quiero a toda su familia», ha dicho la actriz, que ha reconocido que todavía no ha hablado con él. «No me he atrevido a invadir, ni a nada, porque es todo tan terrible que no sé», ha recalcado, visiblemente compungida.

Última hora sobre Amaia Montero

Sobre lo que sí se ha pronunciado es sobre Amaia Montero, después de que la cantante haya estado en el punto de mira en los últimos meses sobre su estado de salud: «Amaia está bien», ha comentado contenta. «He hablado con ella recientemente y la veo muy tranquila, muy serena y muy bien», ha dicho Cayetana Guillén-Cuervo.