Casado en segundas nupcias, con tres hijos y varios nietos: así es la vida familiar de Felipe González

El Rey Felipe VI ha concedido el Toisón de Oro, la máxima condecoración española, al ex presidente del Gobierno, Felipe González, «por su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona». Como no podía ser de otra manera, la noticia ha despertado un gran interés por conocer el núcleo duro que celebrará con el ex político este hito en su trayectoria, entre los que destacan sus tres hijos y su actual mujer, Mar García Vaquero.

Aunque es un hombre que no necesita presentación por su gran bagaje profesional en el ámbito político, lo cierto es que su vida privada siempre la ha mantenido en un discreto segundo plano. A sus 83 años, está casado en segundas nupcias con Mar García Vaquero y, según las crónicas de la época, lo suyo fue amor a primera vista. En 2012 formalizaron su relación de cara a los medios y, desde entonces, no se han separado. Se casaron al poco tiempo después y juntos han formado una familia con sus respectivos hijos de matrimonios anteriores.

Felipe González y Mar García Vaquero. (Foto: Gtres)

Antes de Mar García Vaquero, Felipe González estuvo casado con Carmen Romero, quien se convirtió en la primera dama de La Moncloa. Estuvieron juntos durante cuatro décadas, pero en 2008 decidieron tomar caminos por separado. Juntos tuvieron tres hijos en común: Pablo, David y María, y aunque todos mantienen su faceta privada en la más absoluta intimidad, ha sido inevitable que a lo largo de los años trasciendan ciertos datos de su vida personal.

Felipe González y Carmen Romero con sus tres hijos. (Foto: Gtres)

Pablo es el primogénito del ex presidente del Gobierno. Tiene 53 años y, según varios medios, es fotógrafo y un apasionado por la filosofía oriental, la caligrafía medieval, la arqueología, el arte y la historia. Sin embargo, su trayectoria profesional no tiene nada que ver con estos ámbitos, así como tampoco ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la política. Fundó una empresa dedicada al desarrollo, implantación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas, sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones. No obstante, actualmente, es ejecutivo en otra empresa.

David es el segundo hijo del matrimonio de Felipe y Carmen. Nació en 1973 y actualmente vive en el pueblo gaditano de Castellar de la Frontera. Es conocido por su faceta bohemia y se dedica profesionalmente a la pintura. De hecho, expone habitualmente muchas de sus obras. Por último, María es la benjamina del clan. Nació en 1978 en Sevilla y actualmente está casada con el mexicano Jaime Aréchiga, con el que tiene tres hijos. Sobre su vida profesional, se sabe que es coach y abogada y que compartió tareas con su padre en la fundación que lleva el nombre del político.

Felipe González. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Mar García Vaquero, segunda mujer de González, tiene dos hijas de su primer matrimonio, Lucía y Micaela, a las que el ex político considera como dos hijas más.