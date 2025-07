Carolina de Mónaco y sus hijas, Carlota y Alejandra, disfrutan de un planazo en Montecarlo

Carolina de Mónaco, Carlota Casiraghi y Alejandra de Hannover han vuelto a dar una lección de estilo. Durante una jornada soleada y calurosa, este trío de mujeres ha acudido a la hípica de Montecarlo. Un momento familiar distendido que han aprovechado para disfrutar de una de sus grandes pasiones: los caballos. Las tres han convertido el torneo en su particular pasarela y, fieles a su personalidad, han conseguido unos estilismos perfectamente armonizados. Otra de las personas que tampoco se ha perdido este evento ha sido Marta Ortega, la presidenta del grupo textil gallego Inditex y gran aficionada al mundo ecuestre.

Carolina de Mónaco

La princesa, para esta cita, ha querido reciclar un vestido que le hemos visto recientemente en su visita a Cuba el pasado mes de mayo. Un viaje transoceánico que realizó para acompañar al Ballet de Montecarlo en el estreno de la obra Core Meu en el Teatro Nacional de La Habana. Se trata de un traje tipo batín con botonadura delantera confeccionado con una tela estampada en batik. De escote pico, con solapas y corte imperio, está rematado por un cinturón debajo del pecho que enmarcaba su figura.

Carolina de Mónaco en la hípica de Montecarlo. (Foto: Gtres)

Ha acompañado su selección con un bolso de piel de color azul bebé, unos pendientes de botón a juego con un sencillo colgante dorado y un abanico que la ha ayudado a combatir las altas temperaturas. Motivada por los rayos solares, ha cubierto su rostro con unas gafas de sol redondas.

Carlota Casiraghi

Por su lado, la segunda hija de la anteriormente mencionada, que es parte activa del comité organizador del torneo monegasco, ha seguido la línea a la que nos tiene acostumbrados. Como no podía ser de otra manera, se ha decantado por un vestido en tono cielo de la lujosa casa parisina Chanel. Un estilismo de manga corta y creado con un tejido de canalé que se ajustaba a la perfección a la moldeada silueta de la joven.

Carlota Casiraghi en el hípico de Montecarlo. (Foto: Gtres)

Los únicos complementos que ha lucido han sido unos discretos brazaletes, con el fin de no centrar la mirada en los accesorios y ceder el protagonismo al vestido. Ha completado el look con su característica melena desenfadada y un maquillaje muy sutil que recuerda a la técnica make-up no make-up.

Alejandra de Hannover

La menor de los descendientes de la princesa de Mónaco ha optado por hacer un guiño a su familia paterna, los Hannover. Lo ha hecho a través de su elección estilística: un diseño veraniego que forma parte de la colección de Philippa 1970. Una marca que capitanea la diseñadora peruana Sassa de Osma, mujer de su hermano Cristian desde el año 2017.

Alejandra de Hannover en el hípico de Montecarlo. (Foto: Gtres)

Se trata del modelo Melody, un outfit que ha defendido también la propia fundadora de la firma en redes sociales. Fabricado en su totalidad con algodón, es una propuesta de carácter romántico y femenino inspirada en la tendencia cottagecore. El material natural cuenta con un delicado estampado floral, un cuerpo de nido de abeja que se ajusta al torso, unos tirantes con lazo y una falda con volantes rematados con una cinta que hace zig-zag llamada en costura tripa de pollo. Se puede obtener en la página oficial de Philippa 1970 por 140 euros y se ofrecen otros coloridos con base rosa claro o azul marino.