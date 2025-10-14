Carolina de Mónaco, abuela de nuevo: Beatrice Borromeo da a luz a su tercer hijo con Pierre Casiraghi

Pierre Casiraghi y su mujer Beatrice Borromeo acaban de dar la bienvenida a su tercer hijo en común. Según lo publicado por un tabloide francés, el nuevo miembro de la familia es una niña y se llama Bianca Carolina Marta. Un nombre muy especial que hace un claro homenaje a su abuela paterna, Carolina de Mónaco, y a su bisabuela, Marta Marzotto. Por otro lado, Bianca es un nombre de origen italiano que está relacionado con la pureza y lo brillante.

El nacimiento de la pequeña ha coincidido con el décimo aniversario de bodas de sus padres, los cuales han celebrado esta especial cifra ampliando la familia. Cabe recordar que anteriormente el matrimonio tuvo a sus dos hijos mayores: Stefano (nacido en 2017) y Francesco (nacido en 2018).

Pierre Casiraghi y su mujer, Beatrice Borromeo. (Foto: Gtres)

Fue el pasado mes de mayo cuando empezaron a surgir los primeros rumores de embarazo, concretamente tras difundirse las imágenes de Beatrice en el desfile de Dior en Roma. Sin embargo, fieles a su habitual hermetismo, ningún miembro de la familia se pronunció al respecto. No obstante, fue la periodista Inga Griese quien finalmente confirmó la feliz noticia. Unos días más tarde, Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo fueron fotografiados en Barcelona, y dichas imágenes se convirtieron en la prueba definitiva de las especulaciones, ya que resultaban muy evidentes las curvas de premamá que lucía la mencionada. Aun así, el matrimonio no ha hecho alusión, en ningún momento, a esta dulce espera.

Pierre Casiraghi y su mujer, Beatrice Borromeo. (Foto: Gtres)

Bianca Carolina Marta es la octava nieta de Carolina de Mónaco, quien ya ha expresado en varias ocasiones que está encantada con esta faceta. «Intento ser una abuela auténtica. Lo maravilloso es que pasé a ser abuela sin dejar de ser madre, porque Alexandra tenía 13 años cuando nació Sacha. La transición se hizo sin interrupciones. Siempre he tenido muchos niños en casa y me encanta dedicar tiempo a cuidar de mis nietos. Estoy muy orgullosa de los adultos en que se han convertido mis hijos e hijas. Son ellos mismos y seguimos muy unidos. Nos divertimos mucho juntos. Creo que esta alegría de estar juntos es esencial», expresó en Point de Vue. Por ahora, no se ha pronunciado sobre la ampliación de la familia con la llegada de la recién nacida.

Carolina de Mónaco. (Foto: Gtres)

La historia de amor de Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo se conocieron en el año 2008 en la Universidad Bocconi de Milán. Fue allí donde comenzaron su noviazgo y, tras varios años juntos, en 2015 decidieron dar el importante paso de casarse y convertirse en marido y mujer. Su boda civil tuvo lugar el 25 de julio del año citado en el Salón de los Espejos del Palacio del Príncipe en Mónaco. Una semana más tarde, protagonizaron su ceremonia religiosa en la iglesia privada del islote de San Giovanni, ubicada en las Islas Borromeas.

En 2017 nació su primer hijo, Stefano Ércole Carlo, y un año más tarde dieron la bienvenida al segundo, Francesco Carlo Albert. Ahora, el matrimonio acaba de comenzar un nuevo capítulo en sus vidas como familia numerosa tras la llegada de Bianca Carolina Marta.