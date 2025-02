Pierre Casiraghi ha heredado de su padre, Stefano Casiraghi, su pasión por el mar y los deportes náuticos. El hijo menor de la princesa Carolina de Hannover es uno de los miembros más discretos de la familia Grimaldi, a pesar del interés mediático que siempre hay en torno a su figura y a su familia. Pierre es el que más se parece a su padre, no solamente a nivel físico, sino también en sus aficiones, sobre todo en lo que respecta al mar.

A pesar de que el marido de Carolina de Mónaco falleció en un trágico accidente de navegación en octubre de 1990, su hijo nunca se ha sentido intimidado por el mar y ha seguido la estela de su padre en el mundo de la navegación.

Pierre Casiraghi en un barco. (Foto: Gtres)

Gran apasionado de la navegación, Casiraghi aprovecha siempre que puede para disfrutar de esta afición. Por eso no ha dudado en participar en una de las competiciones más prestigiosas y arriesgadas del mundo. Se trata de la Admiral’s Cup, que se disputará durante el verano en la británica Isla de Wight y para la que ya se está preparando.

Tal como ha trascendido, el Yacht Club de Mónaco va a participar por primera vez en esta competición, que está organizada por el Royal Ocean Racing Club de Reino Unido. Este club fue fundado por Jorge V, abuelo de la Reina Isabel II en 1931 y cuenta por tanto con una extensa trayectoria.

La competición se disputa de manera bianual desde mediados del siglo XX en las costas de la Isla de Wight, en la zona de Cowes, aunque llevaba sin convocarse 20 años. Está previsto que comience a mediados del mes de julio y que se prolongue hasta comienzos de agosto.

Pierre Casiraghi during the 1st Monaco Globe Series in Monaco on June 3rd, 2018.

La Admiral’s Cup está considerada como la copa del mundo no oficial de regatas en alta mar y es una de las competiciones más exigentes del mundo. Hay algunos tramos de la regata que implican un riesgo muy elevado, como la carrera por el estrecho de Solent y el canal de The Needles hasta el cabo Land’s End y vuelta hacia Plymouth. Esta parte de la regata es muy peligrosa, de hecho, en 1979 murieron 18 personas por una fuerte tormenta.

Como es lógico, este año hay una gran expectación en torno a la regata porque hace más de dos décadas que no se convocaba. Por este motivo, además, se espera la presencia de algunos de los mejores regatistas del mundo, entre ellos, el propio Pierre Casiraghi que está muy ilusionado con participar en la competición.

Casiraghi capitaneará la embarcación Carkeek 40 Jolt 6 y su amigo, Peter Harrison, será el patrón del TP52 Jolt 3. En total, dos barcos monegascos participarán en las pruebas y ambos se están ya preparando a conciencia para la competición, conscientes de los riesgos y de las dificultades de navegar en esas aguas.

Para Pierre Casiraghi no es su primer reto en el mar. En el año 2019 se puso al frente del Malizia II junto a la activista sueca Greta Thunberg. El hijo de la princesa de Hannover hizo una travesía a Estados Unidos para que la joven participara en una cumbre climática de la ONU.