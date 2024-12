Carmen Matutes, ‘enamorada’ de su yerno Jorge Martín: "Cuida a mi hija y la quiere mucho"

Carmen Matutes, hija del ex ministro Abel Matutes, es una de las empresarias más consolidadas y exitosas de nuestro país. Su vida personal siempre se ha mantenido en un segundo plano a pesar de estar siempre rodeada de la más codiciada jet set española. Sin embargo, en los últimos años, el salto de su hija María Monfort como influencer y su relación con el piloto Jorge Martín ha situado a la mencionada en la primera línea de la noticia. Es por ello que durante su última aparición pública, durante la tercera edición de los Premios Forbes, no ha dudado en hablar de su yerno y en destapar la buena relación que mantienen.

«Jorge es natural. Es un chico encantador. Cuida a mi hija y la quiere muchísimo. Son una pareja que de verdad se quieren muy bien y estoy muy feliz por ello», comenzaba a decir. Añadía que su forma de ser era la misma que mostraba delante de los focos: «Es muy simpático. Es lo que veis cuando se le hace una entrevista pero sin hablar de motos, sino de otras cosas», explicaba.

Carmen Matutes en los Premios Forbes. (Foto: Gtres)

Además de vivir un momento sentimental muy bueno, Jorge Martín también está protagonizando la que se podría considerar la cúspide de su trayectoria como piloto de Fórmula 1. Acaba de ser proclamado campeón del mundo y su suegra, en sus últimas declaraciones, ha dejado claro que está muy orgullosa de él: «Lo sigo mucho. Es un deporte que me gusta. Y ahora estoy todavía más involucrada. Además tengo una muy buena relación con sus padres. Antes disfrutaba las motos y ahora las sufro. Pero bueno, ha merecido la pena porque al final ha ganado», comentaba.

Sobre los planes que tienen organizados para las inminentes fiestas de Navidad, Carmen ha desvelado que pasarán la Nochebuena en Ibiza con la familia y Año Nueva en México. No obstante, Jorge no estará con ellos durante todas las vacaciones: «Pasará las Navidades con su familia, porque él no vive con su familia, pero el fin de año sí que lo pasará con nosotros en México. Luego vuelve para pasar el día de los Reyes Magos con sus abuelos», desvelaba.

Carmen Matutes opina sobre el trabajo de su hija en la red

En 2023 la relación de Jorge Martín y María Monfort salió a la luz, y aunque fue una noticia que incrementó aún más la popularidad de la creadora de contenido, lo cierto es que ya seguían sus pasos un gran elenco de fans en las redes sociales. Empezó a triunfar como influencer con 12 o 13 años y aunque al principio su madre reconoció en la revista ¡Hola! que se asustó porque era muy joven, a día de hoy ha asegurado estar muy orgullosa del trabajo que está haciendo y de su carrera. «Todavía esta deliberando qué hace con su futuro, pero estoy segura que tomará decisiones muy buenas», comentaba en el evento mencionado.