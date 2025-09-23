Carmen Lomana destapa la verdad sobre su nuevo novio y su vínculo con Marta Chávarri

Carmen Lomana vuelve a estar enamorada y, como no podía ser de otra manera, ha querido compartirlo con todos en un espacio muy cercano: el programa Y ahora Sonsoles, donde la socialité se ha mostrado abierta y divertida al hablar de su nueva relación. La noticia ha sorprendido a muchos, pero para quienes conocen a Lomana, no resulta del todo inesperada: la reconocida personalidad siempre ha sido una mujer que ha vivido la vida con intensidad, y ahora parece dispuesta a disfrutar de una nueva ilusión sentimental.

Durante la entrevista, Carmen ha revelado que su pareja se llama Antonio, un hombre viudo de 72 años con quien mantiene una relación desde hace apenas unos meses, aunque lo conoce desde hace mucho tiempo. La socialité no ha dudado en transmitir la emoción que siente al estar con él, describiendo a Antonio como alguien con quien se divierte como nunca y que ha logrado sacarle más de una sonrisa en esta etapa de su vida. «Es estupendo, el tío con el que más me río del mundo», ha asegurado entre risas, dejando claro que, para ella, la alegría y la complicidad son esenciales en cualquier relación.

Carmen Lomana en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

Antonio no es un desconocido para la esfera social española. Inspector de Hacienda de profesión, su pasado sentimental también ha llamado la atención de los medios: estuvo en una relación con Marta Chávarri, otro rostro muy conocido del país. Este detalle, lejos de intimidar a Lomana, parece ser una anécdota más dentro de la historia de Antonio y su vida, y la socialité se muestra tranquila y segura en su relación actual. Más allá de los nombres o los antecedentes, lo importante para ella es la conexión que comparten y cómo se sienten juntos en el día a día.

La relación, según confiesa Carmen, tiene un toque curioso que no pasa desapercibido. Entre risas, ha comentado: «Antonio es mi fijo discontinuo, a veces se arma y lo bloqueo». La socialité ha explicado que su pareja es muy celoso, y que a veces prefiere tomar distancia para mantener la armonía. Este gesto de humor revela cómo Lomana vive su historia de amor con naturalidad y sin dramatismos, disfrutando tanto de los buenos momentos como de la convivencia con sus pequeñas discrepancias. «Si estoy con él es porque me encanta…Tiene futuro. No pienso que sea el hombre de mi vida, pero estamos bien, es estupendo», ha dicho.

Carmen Lomana en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

En Y ahora Sonsoles, Carmen también ha destacado la importancia de reír y disfrutar juntos, y cómo eso ha marcado esta nueva etapa. Sus declaraciones transmiten que, más allá del romance, lo que le importa es compartir experiencias y momentos auténticos. Ambos ya han compartido fotos de su vida juntos en sus redes sociales, mostrando no solo la complicidad que los une, sino también la espontaneidad y el disfrute de su tiempo compartido.

Antes de Antonio, se conoce muy poco de la vida sentimental de Carmen Lomana más allá de que estuvo casada con Guillermo Capdevila desde 1974, con quien compartió décadas de vida hasta enviudar en 2022. La pareja no tuvo hijos debido a problemas de salud derivados de una negligencia médica, y tras su pérdida, Lomana atravesó un prolongado periodo de duelo que la mantuvo alejada de los romances. A lo largo de los años, la televisiva ha tenido algunas ilusiones discretas, pero lo cierto es que ninguna había alcanzado la visibilidad y complicidad que hoy comparte con Antonio.