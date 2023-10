Carmen Borrego ha retomado su agenda laboral esta misma mañana estrenándose como colaboradora en el nuevo matinal de Mediaset Vamos a ver. Casi un mes después de la muerte de Maria Teresa Campos, su hija menor se ha sentado frente a las cámaras para hablar sobre los últimos duros años que ha vivido junto a su madre y su enfermedad. Ahora, después del duro desenlace, vive un duelo personal en el que confiesa que «las noches son muy duras»: «Hablo muchos con mi madre por las noches. Me relaja. Lo que pasa es que me gustaría que ella me contestase y eso ya es muy difícil», decía emocionada.

Haciendo un breve repaso por la vida de María Teresa, Carmen ha criticado sin pudor la etapa que compartió con Edmundo Arrocet como pareja sentimental, ya que ha asegurado «que es lo peor que le ha pasado a su madre en la vida». Y es que estas palabras han llegado justo después de conocerse que el humorista habría visitado España para conceder una exclusiva en una conocida revista hablando del clan Campos como nunca antes lo había hecho. «De ese señor yo no he hablado nunca y solo he contestado a las cosas que ha dicho su hija», manifestaba visiblemente enfadada y sin querer entrar en mayor detalles.

Carmen Borrego en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Al mismo tiempo que no ha tenido pudor en manifestar su opinión sobre Edmundo, tampoco lo ha tenido para «enfrentarse» a Alessandro Lequio, el colaborador que más crítico se ha mostrado frente a las cámaras tras la muerte de María Teresa Campos. «A mí Alessandro me divierte. Me divierte porque es estar en contra de todo por principio», comenzaba a decir. Uno de los asuntos en los que el italiano se ha mostrado más contrario con las hermanas Campos fue con el funeral que se realizó en homenaje a María Teresa Campos y justificándose, ha querido volver a reincidir en el tema: «Yo no me metí con vuestra familia, hice un simple comentario litúrgico… es más, si escuchaste bien, a quién estaba criticando de alguna manera no era a vosotras, si no al párroco», explicaba.

Carmen Borrego y Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Otro de los frentes abiertos a los que se ha enfrentado Carmen en su debut ha sido a la entrada de Gustavo Guillermo, el chófer de la comunicadora, a Gran Hermano VIP. Dejando a un lado todo tipo de polémicas, la hermana de Terelu ha asegurado que, pese a su decisión de comenzar a formar parte de la telerrealidad, «quiere que siga formando parte de su familia» porque es justo lo que le hubiera gustado ver a María Teresa. «Yo no he oído a Gustavo decir una mala palabra de mi madre. Ni creo que lo vaya a oír», sentenciaba. Tras sus palabras, ha querido manifestar que el hecho de que Gustavo haya aceptado estar en el formato de convivencia no ha ocasionado ningún problema personal más allá de los roces que hayan podido tener en los más de 30 años en los que han convivido.