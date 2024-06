Así es Carlos Deltell, el curioso amigo de Victoria Federica del que todo el mundo habla

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 20.000 seguidores, Carlos Deltell se define como «DJ, estilista y diseñador de sombreros», pero quién se esconde detrás de este joven madrileño. Ha ganado mucha popularidad a raíz de posar con Victoria Federica en el desfile que Louis Vuitton organizó en Barcelona, aunque antes de esta presentación oficial ya era conocido dentro del mundillo artístico.

El propio Carlos asegura que es «la oveja negra» de su familia porque sus padres y sus hermanos se dedican a actividades que no tienen nada que ver con la industria del espectáculo. Sin embargo, él demostró desde que era un niño que estaba preparado para entretener al público, tanto es así que empezó a trabajar como DJ cuando solo tenía 14 años.

La carrera del amigo de Victoria Federica creció progresivamente hasta el 2020, cuando se chocó contra un muro llamado coronavirus. La pandemia le obligó a cambiar de planes y fue en ese momento cuando se centró en su otra pasión: la moda. Desde entonces ha ganado mucho peso como estilista, tanto que comparte tiempo y espacio con rostros tan destacados como la sobrina del Rey.

La curiosa afición de Carlos Deltell

En noche se le conoce como Carlos Ardiya, tanto es así que su nombre en Instagram es @Ardiyaworld. A pesar de que ha recibido muy buenas críticas como DJ, el joven también tiene una gran destreza creando estilismos, por eso se lanzó a una curiosa aventura: crear sus propios sombreros. Hoy en día es un profesional reconocido.

A raíz de su amistad con Victoria Federica, no son pocos los que se han interesado por él, así que ha dado una entrevista para aclarar cuáles son sus motivaciones. «Como estilista y sombrerero tengo un toque canalla, old school. En los espectáculos en cambio soy muy comercial», empieza diciendo en Vanity Fair. Y añade: «En mi faceta de DJ no expreso mis gustos musicales, mi objetivo es que la gente baile. La música que pincho en una boda es completamente diferente de la que pongo en un festival».

El carácter atrevido de Carlos le hizo muy popular cuando solo era un niño, de ahí su apodo de «ardilla». Desde siempre se ha diferenciado de sus compañeros, por eso afirma: «En el recreo, en lugar de al fútbol o al baloncesto, me dedicaba a jugar con las ardillas». Este espíritu libre le ha llevado a colaborar con artistas tan famosos como Álvaro de Luna o Marlena.

Su amistad con Victoria Federica

A pesar de que la conexión entre Victoria Federica y el artista ha trascendido ahora, lo cierto es que son amigos desde hace tiempo. El nombre de la influencer figura en las listas de los mejores eventos, así que recibió una invitación para ir al último desfile de Louis Vuitton.

Según Carlos, la sobrina de Felipe VI le propuso ser su acompañante. «Soy muy amigo de Victoria desde hace muchos años. Me dijo: Oye, sé que te encanta: ¿te quieres venir conmigo? Y dije que sí, claro. Me habían chivado que iba Pharrell, así que decidí optar por esa estética del Oeste. En la fiesta posterior tuve la suerte de compartir espacio con él y con Jaden Smith, a quien pedí una foto, pero no hablé con ellos. Estuve con Victoria bebiendo champaña y dando vueltas», desliza en el medio citado anteriormente.

Una vez más las amistades de Victoria Federica vuelven a convertirse en noticia. La joven está siguiendo el camino de su padre, Jaime de Marichalar, y cada vez está mejor relacionada.