Carlos Baute y su familia, atrapados en mitad de la carretera por la DANA

Astrid Klisans, esposa del carismático cantante venezolano Carlos Baute, sopló este miércoles, 29 de octubre, las velas por su 40º cumpleaños. No obstante, la celebración no fue todo lo bien que esperaba. La arquitecta y Baute quedaron atrapados en la carretera A3, la carretera de Valencia, camino al festejo, debido a los efectos de la DANA, que ya ha dejado al menos 70 muertos en la provincia de Valencia según ha informado la Generalitat Valenciana. Junto a ellos se encontraba al menos uno de sus tres hijos en común. «Aventuras Baute en el 40 cumpleaños de Astrid», comenzó explicando el propio Carlos Baute a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores.

«Por lo menos estamos todos juntos y con buena actitud. Llevamos más de tres horas parados por todos los accidentados que hay en la A3. Igual nos toca dormir aquí, pero lo importante es salir bien y que todo el mundo salga bien de esta, porque es feo. La situación es difícil», añadió intentado mantener el ánimo entre la familia. «¡Aventuras Baute!», señaló en un intento de aliviar la tensión.

Carlos Baute publicó el vídeo anterior a última hora de la tarde de este miércoles, y lo cierto es que desde entonces, no ha actualizado cuál es su situación ni la de su familia. Sí lo ha hecho, no obstante, su mujer. A juzgar por su último post en la ya citada red social, la pareja y el pequeño consiguieron pasar la noche en lo que parece ser un complejo hotelero y celebrar allí el cumpleaños Astrid. «Sanos y salvos cantando por mi 40 cumpleaños», ha escrito.

Máximo Huertas, también entre los afectados por la DANA

Además de Carlos Baute y su familia, otro rostro conocido que ha compartido sus efectos por la DANA ha sido Máximo Huerta. El escritor y ex ministro de Cultura y Deporte ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram, desde el vehículo donde viajaba camino a la presentación de su nuevo libro, Mi pequeña librería, sumergido en el agua de la carretera. En el clip, se puede apreciar los desastres de la riada y un paisaje repleto de barro. «Habréis visto las noticias. La DANA me impide estar con vosotros en mi querida librería La Mistral, pero el drama es inmenso en mi tierra, he intentado llegar a la estación del AVE, pero con suerte hemos podido regresar a casa en un cambio de sentido. La autovía A-3 estaba cortada e inundada. Tras horas en el coche he llegado a casa. Estoy en Buñol. Mi abrazo a todos los afectados que son muchos, demasiados», escribía en su perfil de Instagram.», ha explicado Máximo, lamentando los cambios en su agenda.

