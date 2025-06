Carlos Bardem ha salido en defensa de su hermano Javier, que recientemente fue censurado en una televisión norteamericana. El marido de Penélope Cruz aprovechó su paso por un canal en favor de la legislatura de Donald Trump para denunciar públicamente a Palestina por el conflicto de Gaza. En medio de su discurso, el programa decidió irse sin avisar a publicidad, lo que muchos apuntan como una estrategia del espacio para vetar al protagonista de F1, la película que acaba de estrenar con Brad Pitt.

Carlos Bardem aplaude las palabras de su hermano

El actor español acudió hace unos días a The View para promocionar su nuevo proyecto profesional. Además de contar cómo había sido trabajar mano a mano con el ex marido de Angelina Jolie, el compañero de vida -y de rodajes- de Penélope Cruz quiso aprovechar su altavoz para pronunciarse sobre la guerra de Israel y Palestina, que ha causado -y causa- tantas muertes.

Esta conversación surgió a raíz de que la presentadora le llamara «activista». Un calificativo que Bardem reconoció antes de explayarse sobre el conflicto de Gaza: «No puedo expresar la tristeza que siento junto con otros millones de personas viendo las terribles imágenes de niños siendo asesinados y muriendo de hambre, el bloqueo del acceso a las medicinas, agua, material médico, comida… Niños han sido amputados sin anestesia. Hay gente que ha sido asesinada, hay 25 muertos ayer, cuando buscaban ayuda humanitaria en lo que ellos llaman ‘Los juegos del hambre’».

Tras ello, el protagonista de Come, reza, ama, calificó esta guerra como «un genocidio»: «Expertos en leyes internacionales, de Amnistía Internacional y derechos humanitarios, además de algunas personas que saben de lo que hablan, como supervivientes del Holocausto, lo llaman genocidio. Y si me preguntas si creo que es un genocidio, hablaré de la impunidad con la que está actuando Israel y la inacción de los Gobiernos, incluido el apoyo de Estados Unidos con todas esas armas y la economía. También el silencio de Europa. Si realmente no hacemos algo, estaremos creando un escenario para que ocurran más guerras en todo el mundo y aparezca más dolor. Va a afectar a mucha gente. Con esto termino: lo más importante es no perder la humanidad y denunciar cuando haya que denunciar y a quien haya que denunciar».

Días después de esta censura televisiva en directo, el hermano del actor ha dado un paso al frente para aplaudir el discurso de su hermano. Carlos Bardem ha reaparecido ante los medios con motivo del pre estreno de F1, el último proyecto de su hermano. Aunque el marido de Penélope Cruz no ha estado ya que «está rodando una serie producida por Spielberg y está un poco ocupado en Estados Unidos», Carlos no ha querido faltar a esta cita.

Por su parte, el cuñado de Penélope -ante las preguntas de GTRES-, ha aplaudido el discurso propalestina de su hermano, del que está «muy orgulloso» en The View: «Hay que aplaudirle el valor que tiene Javier de utilizar la palabra correcta para definir lo que está sucediendo allí, que es un genocidio, a pesar de las consecuencias. Mi hermano es un actor que trabaja generalmente en producciones norteamericanas y hay que tener mucho valor para decir lo que dijo y en donde lo dijo. Muy orgulloso, es un ser humano excepcional además de uno de los mejores actores del mundo». Además, ha añadido que «es un tío con la cabeza muy bien amueblada».