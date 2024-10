Carla Vigo reúne más de cuarenta mil seguidores en su perfil de Instagram, plataforma a la que se unió en 2017 para publicar pequeñas píldoras de su vida privada. Además, en ella también comparte ideales con otras cuentas como ha ocurrido recientemente. La sobrina de la Reina Letizia ha querido dejar reflejado en sus stories qué es lo que piensa del regreso del desfile de Victoria’s Secret.

Y es que tras un parón de seis años, el espectáculo de moda especializado en ropa interior conocido por sus características alas, brillo y glamour regresó el 15 de octubre en Nueva York (Estados Unidos). Sobre esto, Carla ha opinado.

Carla Vigo. (Foto: Instagram)

La joven ha compartido una publicación que dice lo siguiente. «Llevo todo el día viendo este tipo de publicaciones y me pongo mala», se puede leer en el post que adjunta una imagen de un cuenco con hielos en el que una chica pone: «Cenando antes del desfile de Victoria’s Secret».

Storie de Carla Vigo. (Foto: Redes sociales)

«Por favor, basta ya, es vergonzoso y deleznable que en pleno 2024 sigan existiendo estos desfiles que sólo alimentan las inseguridades, los TCAs, los inalcanzables (e innecesarios) cánones de belleza, los retoques estéticos y las dietas insalubres. Debería estar prohibido mellar de esta forma tan innecesaria (y patriarcal) a millones de mujeres», reza el escrito compartido por Carla Vigo.

Carla Vigo confiesa que tiene bulimia

En marzo de 2023, Carla Vigo confesó también a través de las redes sociales que padecía bulimia, motivo por el que tuvo que ser ingresada en el hospital. «Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra», explicó Vigo sobre su tratamiento. «Mi apoyo han sido mis amigos y mi familia. También me apoyo en el baile porque me ayuda a no pensar en nada y a cuidarme de todo», añadió.

Ashley Graham durante el desfile de Victoria’s Secret.(Foto: Gtres)

¿Por qué se canceló el desfile en 2019?

El desfile de Victoria’s Secret es uno de los más icónicos en el mundo de la moda. Sin embargo, en 2019 la firma de lencería canceló el espectáculo. ¿El motivo? No sólo hubo uno, sino varios. Uno de los más destacables la baja audiencia. Conforme fueron pasando los años, los telespectadores dejaron de ver el show. En 2017, la audiencia comenzó a decaer logrando tan sólo 4,98 millones de espectadores, pero 2018 fue, sin duda, el peor año. La transmisión por la cadena ABC del 2 de diciembre alcanzó una audiencia total de 3,27 millones, de acuerdo con cifras de TV by the Numbers.

A este problema se le sumaron otros tantos como las constantes polémicas y críticas hacia la marca. Los telespectadores llegaron a poner en duda la filosofía de la firma tachándola de anticuada y de poco inclusiva. En 2018, el entonces director de marketing de la marca, Ed Razek, sugirió en una entrevista con Vogue que las modelos «transexuales» no deberían ser parte del evento. La bajada de las ventas no tardaron en llegar. Ahora se han reinventado y, aunque hay opiniones de todo tipo, lo cierto es que han regresado por todo lo alto.