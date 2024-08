Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, acosada por un hombre

Carla Vigo siempre intenta mantener sus redes sociales activas. A través de ellas comparte, con sus más de 30 mil seguidores, los lugares que frecuenta en su día a día, la ropa que utiliza o algunos de sus proyectos profesionales, entre otras muchas cosas. Pero lo cierto es que no siempre se trata de contenido alegre y feliz. Y es que haciendo gala de su naturalidad, la joven, en algún que otro momento, también se ha sincerado con sus followers sobre experiencias traumáticas a las que ha tenido que hacer frente. Sin ir más lejos, el pasado jueves, 1 de agosto, narró un episodio que vivió a raíz de sentirse acosada por un hombre en plena calle.

«Os voy a compartir una experiencia que he vivido hace nada de acoso. Un señoro, por no faltar el respeto, me ha empezado a a perseguir y me ha dicho literalmente que si podía probar de mi teta. Que asco dais los hombres así, de verdad lo digo» comenzaba a escribir. Más tarde, dando a entender que estaba recibiendo multitud de mensajes de internautas preocupados por ella, la sobrina de la Reina Letizia intentaba tranquilizarles a todos con este segundo mensaje: «No os preocupéis porque ha sido solo un susto y ya estoy en casa tranquila».

Mensaje de Carla Vigo en Instagram. (Foto: Instagram)

La joven no ha detallado nada más sobre este episodio, por lo que se desconoce cuándo y dónde ha sucedido todo y cómo se ha sentido ella misma posteriormente. Por ahora, habrá que esperar para conocer más detalles al respecto, en el caso de que Carla se pronuncie nuevo. No obstante, también cabe la posibilidad de que la prima de la heredera al trono no vuelve a hablar del tema.

Se defiende de las críticas

Esta experiencia que ha compartido Carla en las últimas horas ha llegado tan solo unos días después de que la sobrina de la Reina se plantara ante sus seguidores y decidiera contestar a quienes ponen en tela de juicio si el estilo que luce es adecuado o no. En una de sus últimas fotografías de su perfil de Instagram aparece de fiesta y posando sonriente con un top negro de palabra de honor, un outfit que muchos han considerado que era «feo» y «provocativo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carla (@just__carlaaa)

«¿Por qué se viste tan mal y siempre con ropa tan provocativa?», escribía uno de los usuarios en los comentarios del post. Vigo, cansada de recibir este tipo de mensajes, decidía contestar de una manera tajante con la siguiente breve y escueta frase: «Porque quiero». La breve pero contundente respuesta ha recibido casi 200 ‘me gustas’ y un sinfín de mensajes que han salido en su defensa. «Jefaza», «¿Y a ti que te importa como se viste? Vístete tú y olvídate de los demás», «Cada uno viste como quiere. A ver si aprendemos a respetarnos un poco», «Se lo puedes decir más alto pero no más claro. Te vistes como te da la gana», escribían algunos de los internautas.