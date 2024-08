Cari Lapique, rota de dolor durante el entierro de su hija, Caritina Goyanes

La familia Goyanes-Lapique atraviesa el que es uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. En tan solo veinte días han perdido a tres miembros de la familia muy queridos. Carlos Goyanes falleció mientras dormía el 7 de agosto y, 19 días después su hija, Caritina a consecuencia de un infarto, un día después que Tito, el hermano del productor. Una triple tragedia que ha sacudido con fuerza a la familia.

Después de certificar la muerte de la empresaria, sus restos mortales fueron trasladados hasta el tanatorio de San Pedro de Alcántara (Málaga), lugar al que se desplazó parte del entorno más cercano. Un día después, en la mañana del martes, 27 de agosto, se celebró una misa funeral en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Guadalmina y tras este último adiós, el cuerpo sin vida de Caritina viajó a Madrid hasta el tanatorio de Tres Cantos, donde este miércoles se ha realizado un último responso antes de darle sepultura junto a las cenizas de su padre.



Cari Lapique junto a su familia. (Foto: Gtres)

La ceremonia de entierro de Caritina Goyanes se ha llevado a cabo a las 14:00 horas en la iglesia del tanatorio, lugar hasta el que se ha desplazado su viudo Antonio Matos, junto a sus hijos, Carla Goyanes y su marido y Cari Lapique, que se mostraba completamente desolada tras la pérdida de su hija.

Al finalizar el rito religioso, todos ellos fueron tras el coche fúnebre dando así el último adiós a la empresaria que los ha dejado a la temprana edad de 46 años.

Carla Goyanes, entre lágrimas, en el entierro de su hermana. (Foto: Gtres)

Han sido numerosos los rostros conocidos los que se han desplazado hasta el mencionado tanatorio para arropar a la familia y rendir homenaje a Caritina, una mujer carismática y muy querida. Uno de los primeros en llegar al velatorio fue el torero Francisco Rivera, quien acudió temprano, cuando la sala aún estaba vacía y cerrada.

También se desplazaron hasta el citado lugar Isabel Preysler, íntima amiga de Cari Lapique. A su lado, Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Todos ellos visiblemente serios y ocultando su rostro tras unas gafas de sol. Por otro lado, Emiliano Suárez, hijo de los propietarios de la conocida joyería Suárez también asistió en señal de apoyo.

Pasadas las 12 del mediodía, la modelo Ariadne Artiles llegó al edificio acompañada por José María García Fraile, padre de sus tres hijas, y su suegro, José María García. Asimismo, el Padre Ángel, que ha oficiado la misa de despedida, también recordaba a Caritina como «una buena persona».

Una carta desgarradora

Tan solo unas horas antes de despedirse de su hermana, Carla Goyanes compartía en las redes sociales una desgarradora carta con la que rendía su particular homenaje a Caritina. Un emotivo vídeo acompañado de unas dolorosas palabras.

«No tengo palabras. Es la frase que más me han repetido estos días. Yo tampoco, pero este es mi pequeño homenaje para ti que eras única. Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños (…)», escribió en la misiva Carla, muy unida desde siempre su hermana.