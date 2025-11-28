La noche promete emociones fuertes y un nuevo capítulo en la interminable saga mediática del clan Pantoja. Dulce Delapiedra, una de las figuras más controvertidas y, al mismo tiempo, más desconocidas del universo Cantora, regresa esta noche al plató de ¡De Viernes! dispuesta a dar un paso al frente. Tras semanas en las que Kiko Rivera ha acaparado titulares con sus declaraciones en el programa, la que fuera niñera de Isa Pantoja durante décadas llega con la determinación de «desmontar» el relato del DJ y ofrecer una versión que, según adelanta el espacio, podría cambiar la percepción de muchos espectadores sobre los episodios vividos en la finca.

La entrevista, grabada en un demoledor Scoop de más de cuatro horas, promete no dejar indiferente a nadie. Dulce, testigo directo de lo que se cocía entre los muros de Cantora durante 25 años, se prepara para desvelar episodios desconocidos, tensiones soterradas y vivencias que marcaron profundamente el día a día de una de las familias más mediáticas de España. Su objetivo, dice el programa, no es otro que ofrecer su verdad y responder punto por punto a Kiko Rivera, cuyas últimas intervenciones han reabierto heridas familiares y reavivado la batalla mediática que arrastran desde hace años.

Pero la presencia de Dulce esta noche no solo responde al enfrentamiento público entre Kiko e Isa. Su nombre vuelve al centro del huracán en un momento en el que diversas polémicas rodean al entorno Pantoja, y en el que cada testimonio suma capas a un relato marcado por los desencuentros y las omisiones. Conocida no solo por su papel fundamental en la crianza de los hijos de Isabel Pantoja, sino también por su posterior participación en Supervivientes y sus intervenciones televisivas, Dulce se ha convertido en un rostro recurrente en la crónica social. Cada una de sus apariciones suele venir acompañada de titulares, y esta noche no será la excepción.

Nacida en Barcelona en 1967, su historia con la familia Pantoja se remonta a su juventud, cuando escribir cartas a Agustín Pantoja, su ídolo musical y, más tarde, pieza clave en su destino, la llevó a conocer en persona al cantante durante un concierto en Barcelona. Ese encuentro, aparentemente casual, marcó el inicio de una relación laboral y personal que trascendió lo profesional y la llevó a convertirse en la niñera de Kiko Rivera e Isa Pantoja. Durante 25 años, su vida estuvo íntimamente ligada a Cantora, sus rutinas, sus silencios y también sus conflictos.

Sin embargo, su salida en 2014 supuso un punto de inflexión. A pesar de que siguió vinculada a la familia cuidando al pequeño Alberto Isla, hijo de Isa, Dulce dio un giro inesperado un año después cuando decidió romper su silencio en Sálvame Deluxe. Aquella primera entrevista supuso su entrada definitiva en el panorama mediático. Desde entonces, sus intervenciones han estado marcadas por la crudeza con la que relata ciertos episodios, especialmente aquellos relacionados con la educación de Isa y las tensiones internas con Isabel Pantoja.

Uno de sus testimonios más impactantes lo dio hace un año en Fiesta, cuando relató su versión del famoso episodio del corte de pelo y la manguera, describiendo situaciones que, de ser ciertas, supondrían graves excesos dentro del hogar de la tonadillera. Esta noche, Dulce está dispuesta a ampliar ese relato y aportar detalles inéditos que se sumarán a los ya ofrecidos por Kiko e Isa en sus respectivas entrevistas.