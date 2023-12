Camilo Blanes ha vuelto a convertirse en protagonista de la crónica social de nuestro país, aunque esta vez, no por nada que tenga que ver con su cambio de identidad y reconocimiento como Sheila Devil. El único hijo de Camilo Sesto ha puesto en marcha un sorprendente negocio de camisetas junto a Cristina Rapado, una de las ex novias más mediáticas de Blanes, y otro socio. Ha sido Sergio Pérez, colaborador de Fiesta, quien ha dado a conocer esta noticia en el programa a los mandos de Emma García este fin de semana.

Según Pérez, que se ha reunido recientemente con dos personas muy cercanas a Blanes, el nuevo negocio del hijo del intérprete de Algo de mí o Perdóname, es comercializar unas camisetas con un dibujo de su cara actual sobre el nombre Devil (demonio en inglés), que él mismo ha mostrado. El propio periodista mostró la camiseta en cuestión, ante la atenta mirada de Emma García y el resto de colaboradores presentes en plató. «No es la palabra, es la cara», señaló, sin creérselo, la presentadora. «Estamos impactados. Me traslada a esos momentos del verano donde nos sorprendió. «En esa imagen se nota que no está bien», añadió.

Ven la luz las camisetas de Camilo Blanes / TelecincoSi bien Aurelio Manzano puso en duda que Camilo hubiese dado el consentimiento a este proyecto, Sergio Pérez aseguró que «en la reunión llamaron a ‘Camilín’ con manos libres y él está de acuerdo». Unas palabras, sea como fueren, que dieron paso a hablar sobre el que habría sido un intento fallido de ingreso de Camilo Blanes en un centro de desintoxicación.

Según el colaborador, el joven tenía previsto ingresar el pasado día 16 de noviembre en una clínica especializada situada en la sierra de Madrid, algo, sin embargo, que finalmente no ha ocurrido. «Él se niega», informó. «Aunque en un primer momento estaba decidido, se ha negado. Sigue estando en las mismas condiciones y él se niega a entrar. Continúa todo igual», añadió. «Es verdad que se lo propuso su madre, pero él nunca ha querido ingresarse, y ese es el gran problema porque él no está bien y sus amistades no le sirven de ayuda», dijo, por su parte, Aurelio Manzano.

Fue el pasado mes de abril, cabe recordar, cuando Camilo Blanes reapareció en sus redes sociales tras meses de silencio y alejado del foco mediático con unas fotografías nada halagüeñas para con su estado de salud que ponían de nuevo el foco en su problema de adición y sus malas compañías. «No es fácil incapacitarlo, es un adulto. Puede hacer lo que quiera. Mi hijo ha estado distintas veces ingresado, lo suben a la camioneta, va a un sitio de rehabilitación. Camilo no anda solo. Le han llegado a dar el alta. Esta enfermedad es para toda la vida, nunca puedes decir que la haya pasado», decía su madre, entonces, Lourdes Ornelas.

En las imágenes, Camilín -como comúnmente se le conoce-, aparecía con el semblante serio, notablemente desmejorado, y con una peluca que muchos de los fans de Camilo Sesto atribuyeron al propio cantautor y productor español de balada romántica, pop y rock; y que después resultó en la decisión de Blanes de comenzar a hormonarse para seguir así con sus planes de cambiar de sexo.