Dicen que donde fuego hubo, cenizas quedan. Quién sabe si será el caso de C. Tangana y Rosalía, pero lo que queda claro es que ambos se siguen acordando el uno del otro unos cuantos años después de su ruptura sentimental. El intérprete de ‘Demasiadas Mujeres’ ha dado una entrevista, convertida en viral, en la que critica con argumentos el fenómeno fan con la artista catalana.

Tangana cree que la gente se suma tarde a su éxito: «La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta que citarla como referencia es aburridísimo. Es como decir ‘Me gusta la cocacola’. Muy bien. Molaba hace cuatro años cuando nadie la conocía. Ahí, sí. Una mujer vestida de rojo, wow ¿te das cuenta? Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía. A mí me ha pasado. Yo estuve obsesionado con Rosalía hace 4 ó 5 años. Algún día se os pasará. La gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé», cuenta en una entrevista con ‘Rockdeluxe’.

C. Tangana, ex novio de Rosalía, habló (¿»mal»?) de ella en una reciente entrevista para Rock Delux. pic.twitter.com/gJJxc0t9Qw — ROSALÍA ARGENTINA 🦂 (@RosaliaArg2) December 21, 2020

Unas declaraciones cargadas de polémica que están dando muchísimo que hablar en redes sociales y que han generado una reacción importante de la aludida: Rosalía ha dejado de seguir en Instagram a C. Tangana. Un gesto que en el mundo digital en el que vivimos se entiende como un punto y final, como una ruptura. ¿Será este el detonante que ponga fin a su unión? Ambos se conocieron en el año 2015 y se empezaron a dejar ver en 2016. Su amistad dio pie a hacer colaboraciones juntos como ‘Llámame más tarde’ o ‘Antes de morirme’, canciones convertidas en auténticos hit.

Curiosamente, en la primera, C. Tangana se refería a Rosalía como «la mejor cantante de España», pero parece que algo ha cambiado entre ellos. El Madrileño fue una parte esencial dentro de ‘El Mal Querer’, el álbum discográfico con el que la catalana se catapultó al estrellato al ser el autor de más de la mitad de las canciones. Más o menos, se estima que su vínculo se rompió en mayo de 2018, seis meses antes de que la intérprete de ‘Pienso en tu mirá’ lanzase el LP a la venta.

Los fans de Rosalía han celebrado que su ídolo haya dejado de seguir al rapero, no sin antes acusarle de no haber pasado página todavía: «C. Tangana ha usado toda su historia con Rosalía para triunfar y ahora que ya no le hace falta, va hablando mal de ella diciendo que se pasará de moda» o «Me encanta C. Tangana, pero… ¡Supera a Rosalía de una vez!», cuenta una tuitera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Madrileño (@c.tangana)

Lo que parece claro es que algo se ha roto entre ellos. Basta con ver cómo hablaba C. Tangana de su exnovia hace tan solo un año, durante una entrevista con ‘El País’: «Rosalía es un fenómeno que tenía que pasarnos. Nunca he estado tan emocionado con una movida como cuando vi lo suyo. Yo decía hace tres años que Rosalía es lo más excitante que le ha pasado a la cultura (…) desde el principio dije ‘voy a acercarme aquí a ver qué puedo aprender».

Unas palabras de admiración, de cariño y de respeto que se han tornado en dardos envenenados, ‘unfollows’ en redes y mucha polémica. Dicen que no hiere quien quiere sino quien puede. ¿Habrá algún resquemor entre dos de los artistas nacionales con más éxito dentro y fuera de nuestras fronteras. Y sobre todo, tú, ¿de qué parte estás?