Bruna Biancardi y Neymar rompen su relación un mes después de ser padres

Apenas un mes y medio después de anunciar el nacimiento de su primera hija en común, Bruna Biancardi y Neymar han puesto punto final a su relación tras tres años intermitentes juntos. Ha sido la actriz y modelo brasileña quien ha confirmado la noticia a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de nueve millones de seguidores. «Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie», ha comenzado diciendo. «Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincularme a las noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias», ha añadido.

Si bien es cierto que el futbolista y la modelo han mantenido un noviazgo lleno de altibajos e idas y venidas, las palabras de Bruna y la referencia, específica, a las supuestas infidelidades de Neymar, han llamado poderosamente la atención de los usuarios en la red; pues fue poco antes de convertirse en papás, cabe recordar, que la ya ex pareja hizo público un acuerdo que permitía al ex jugador del FC Barcelona intimar con otras mujeres, siempre y cuando fuera discreto, usara anticonceptivo y no se besarse en la boca aunque la suya mantuviera los hilos y parámetros de una relación abierta. «De acuerdo con la información que el columnista Erlan Bastos ha confirmado, el jugador del Al-Hilal de Arabia tiene libertad de ligar e incluso de tener sexo con otras mujeres», informaron desde el portal digital Em Off.

Dicho acuerdo, sea como fuere, llegó en junio de 2023, después de que el propio jugador admitiera haber traicionado a Bruna con otra mujer, a través de la ya citada red social. «Cometí un error. Me equivoqué contigo. Cometo errores todos los días. Pero los errores que cometo en mi vida personal los resuelvo en casa», confesó. Asimismo, Neymar aclaró que no imaginaba una vida sin la madre de su hija y expresó su voluntad de una segunda oportunidad para con su relación sentimental: «Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros, te amo», confesó.

La historia de amor de Bruna Biancardi y Neymar

El futbolista y la modelo se conocieron en 2020, sin embargo, no quisieron hacer oficial su romance hasta que fue prácticamente innegable, en agosto de 2021, después de que fueran fotografiados juntos, en actitud muy cariñosa, en un yate en Ibiza, y de que Bruna fuera vista muy a menudo en París. Es digno de mención en este sentido, que hasta el pasado mes de agosto, Neymar formaba parte de la plantilla del París Saint Germain, de la primera liga francesa. En enero de 2022, el astro brasileño compartió en sus historias de Instagram su primera foto con Bruna.

Fue el pasado mes de abril cuando Neymar y Bruna anunciaron que ampliaban la familia en las redes sociales junto a una emotiva fotografía donde la tripa incipiente de la joven era la clara protagonista: «Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor. Haces nuestros días mucho más felices. Llegarás a a una hermosa familia, ¡con tu hermano, abuelos, tíos y tías que ya te quieren mucho! Ven pronto, hijo, te esperamos», escribieron ambos.