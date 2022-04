Boris Izaguirre no está pasando por su mejor momento. Era hace tan solo tres días cuando el venezolano preocupaba a sus más de 600 mil seguidores al fotografiarse en la habitación de un hospital mientras leía el periódico: “Pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente de cualquier riesgo cardiovascular”, escribía. Sin dar más detalles sobre qué le había llevado a estar allí, el periodista volvía a tomar sus redes sociales horas después, confesando esta “animado y esperando a que la ciencia haga su trabajo”. Unas palabras con las que dejaba entrever que pronto tendría que pasar por quirófano a raíz del inconveniente que había mencionado y del que se desconocía todo.

Una vez pasado el susto y tras la intervención, ha sido el propio Boris quien ha vuelto a hacer uso de su Instagram para desvelar cómo se encontraba. Lo hacía junto a una imagen en la que aparecía con móvil en mano y un vendaje en el cuello: “Hola queridos amigos. Estamos bien y sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular grave que desconocíamos. La intervención (una endarterectomía carotídea) ha sido un éxito gracias al doctor Isaac Martínez, al equipo médico del hospital Ruber y a la doctora Marina de la Fuente. Gracias a todos y a todas por su atención, compromiso y profesionalidad”, apuntaba el protagonista en cuestión, desvelando ahora sí cuál era el problema que había hecho que su Semana Santa comenzara en una clínica médica.

El procedimiento al que se ha sometido Izaguirre, bautizado como endarterectomía carotídea, es un tipo de intervención quirúrgica que se realiza con el objetivo de extirpar la placa de las arterias carótidas, para así eliminar todas las obstrucciones que hayan estado presentes en estos vasos sanguíneos, impidiendo su correcto y normal funcionamiento. Aunque esta cirugía es complicada, más aún teniendo en cuenta que trata uno de los puntos vitales del ser humano, el comunicador ha reaparecido visiblemente recuperado, tranquilizando a sus fans y seres queridos y demostrando que muy pronto, todo volverá a ser como antes.

En cuestión de instantes, la publicación ha alcanzado los más de 8 mil “me gusta”, siendo muchos los rostros conocidos que no han dudado en pasarse por el post para mandar ánimo al escritor en este complicado bache. Entre ellos, Dani Martínez, Alonso Caparrós o Juan Avellaneda. De hecho, este último dejó un comentario en el que se plasmaba la buena relación que mantiene con Boris: “Qué ilusión querido!!! Love u total!!! Stay safe!”, apuntaba.

Lo cierto es que estos problemas cardiovasculares de Boris no serían algo nuevo para Boris. Era hace tan solo unas semanas y en una entrevista para La Sexta Noche en la que el periodista hablaba sin reparo alguno sobre su mala alimentación: “Tuve este problema de azúcar brutal. Casi me iba quedando sin pierna. Perdí mucho peso, pero me h ahecho muy bien porque volví a la natación. Es lo más importante. Hay que practicar deporte y eliminar el consumo de azúcar, que está en los sitios más increíbles, como la cebolla o la tortilla de patata”, pronunciaba. Y es muy probable que, a raíz de este susto, el comunicador mantenga una dieta y un estilo de vida mucho más sanos aún si cabe.