La boda sorpresa de Silvio Berlusconi y Marta Fascina

Italia está de celebración. Silvio Berlusconi, el exprimer ministro italiano y su actual pareja, la diputada de su partido Forza Italia, Marta Fascina, se han dado el ‘sí’ en una fiesta simbólica, una “no boda”, como ha apodado la prensa italiana a esta celebración. Con invitados, vestido de novia y una tarta nupcial, solo ha faltado un pequeño detalle: el certificado oficial de matrimonio.

Hace unas semanas ya circulaba por la prensa el rumor de un posible enlace legal, sin embargo, los problemas de herencia que derivarían de la unión han hecho a la pareja decantarse por esta opción y celebrar así la “fiesta del amor”, como el propio Berlusconi la ha denominado. Todos los detalles los ha compartido el medio italiano Corriere della Sera, que ha asegurado que la capilla privada de Villa Gernetto ha sido el escenario elegido para tan sorprendente ceremonia. La protagonista, acompañada por su padre al altar, ha lucido un vestido blanco de encaje francés con cola firmado por Antonio Riva. Mientras, el novio, ha elegido un traje azul de Armani para dar el ‘sí, quiero’. El espacio elegido ha sido decorado con 150 estatuas, juegos de agua en las fuentes y un chorro en forma de torta en la fuente principal, creando así el escenario ideal para festejar por todo lo alto el amor. El menú, preparado por el restaurante de tres estrellas Michelín, Da Vittorio, ha constado de platos como ravioli de ricotta y patata al azafrán, los famosos ‘Paccheri Vittorio’, crema de zanahorias a la canela o ternera al vino tinto con patatas negras, entre otros. La tarta nupcial ha sido en tonos blancos y azules, compuesta de tres pisos, como los tres años que llevan juntos.

Como ha informado el periódico, Berlusconi ha pronunciado un emotivo discurso durante la ceremonia: “El mío para ti, Marta, es un amor grande. Es algo que nunca antes había sentido, y ahora para mí eres indispensable. Has estado a mi lado en los momentos difíciles, me has ayudado. Tú me completas, no podría vivir sin ti, llenas mi vida”. Acto seguido, los casi esposos, se han intercambiado los anillos nupciales, portados por Vittoria, la hija de Licia Ronzulli, y han recitado la frase ritual que ha resonado entre los bancos decorados con hortensias y rosas blancas y azules: “Este anillo, señal de mi amor y mi felicidad, nos unirá eternamente”.

Un “¡Vivan los novios!” ha retumbado entre los casi 70 invitados. No han faltado los amigos del novio, como Antonio Tajani, Gianni Letta o Fedele Confalonieri, aunque el portavoz en la Cámara de los Diputados, Paolo Barelli no ha podido asistir por dar positivo en Covid, como ha informado el diario italiano. Una presencia totalmente inesperada ha sido la del líder de la Liga, quien ha mantenido en secreto su asistencia para evitar polémicas internas en la coalición, ya que ha sido el único aliado invitado. Para la ocasión, no han faltado los bombones azules, el confeti, las servilletas bordadas con el nombre de cada asistente, los regalos y, sobre todo, mucho amor. Silvio y Marta comenzaron su romance en 2020, cuando los medios sacaron a la luz unas fotografías de la pareja paseando por las calles de Suiza. En estos dos años, que no han sido nada fáciles para el magnate por sus problemas de salud y su fracaso al intentar presentarse como presidente de la República, Fascina siempre ha estado a su lado. Y es que, aún en tiempos oscuros, el amor todo lo puede.