El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y no hay mejor momento para tener un detalle con nuestras madres, que tanto se esfuerzan para darnos lo mejor desde que nacemos. Regalos hay muchos, de eso no cabe duda, pero madre solo hay una. Por este motivo es muy importante tener muy claro qué le queremos regalar a la nuestra en este día tan especial. Sobre todo porque ya que el año pasado fueron muchas las personas que no pudieron celebrar esta jornada con sus madres, mientras que ahora ya es posible hacer pequeñas reuniones en zonas abiertas. Sin embargo, no todo el mundo tendrá esta opción ya que se mantienen algunas restricciones.

Si hay un detalle con el que acertar está prácticamente garantizado ese son las flores. Son pocas las madres que no se ilusionen al recibir una planta, un centro de mesa o un ramo de flores en este día tan especial. Además, si no queremos esperar para dárselo en mano o nuestra madre vive lejos y reunirse con ella no es posible, nada mejor que recurrir a los servicios de los profesionales que le hagan llegar todo nuestro cariño en forma de un detalle floral. Te descubrimos algunas de las floristerías que ofrecen la posibilidad de enviar este tipo de regalos a toda España y que harán que la distancia no sea un problema a la hora de demostrar todo nuestro cariño.

Colvin

Esta floristería destaca por sus combinaciones modernas y coloridas. Cuenta con una colección especial de primavera que resulta ideal para el Día de la Madre, pero también la colección Originals, para quienes prefieren una opción más clásica. Además ofrece un 15% de descuento en el primer pedido.

Flora Queen

Es una de las más demandadas porque además de flores permite personalizar el envío añadiendo otros elementos como chocolates o cavas. Uno de los ramos más destacados es el de rosas y calas, llamado Armonía, que ahora tiene un 15% de descuento. Destacan sus peonías blancas o las clásicas rosas, además de las orquídeas o las hortensias.

Regalar Flores

Esta web es una de las que más crecimiento ha experimentado en los últimos tiempos. Es muy intuitiva y se maneja con gran facilidad, además permite añadir otros productos a las entregas, como bombones, cava, tarjetas o peluches.

Cuentan con una selección especial para el Día de la Madre, con ramos llenos de color, pero también centros de mesa florales sobre cajas de madera que sorprenderán mucho.

¡Qué de flores!

Es uno de los clásicos en el envío de flores a domicilio, con más de 12 años de experiencia y un amplio catálogo en el que encontrarás múltiples opciones para este día tan especial.

Interflora

Es una de las empresas con mayor trayectoria. Con muchas opciones tanto de flores como de plantas, uno de sus mayores atractivos es que ofrece la posibilidad de entregas internacionales, perfecto para quienes tienen a sus seres queridos aún más lejos.