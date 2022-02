Lucía Pombo revela los detalles de su boda con Álvaro López: “Me caso el 25 de junio en Segovia”

Lucía es la más desconocida de las hermanas Pombo, aunque también dedica parte de su vida a las redes sociales. La fama cobrada por María y Marta, sus dos hermanas pequeñas, le han ayudado a hacerse un respetado hueco en el universo 2.0, aunque lo cierto es que ella también ha hecho el mayor de sus esfuerzos por conseguir posicionarse como una de las it girls del momento. A sus 32 años, Lucía compagina su faceta de influencer con su trabajo de piloto de aviación, una pasión que hace no mucho tiempo decidió convertir en su profesión.

Siguiendo los pasos de sus hermanas, la mayor de las Pombo aprovecha su perfil de Instagram para narrar su día a día junto a su familia y a su pareja, Álvaro López Huerta, a quien le unen seis años de relación. Y es que cuando sus más de 300.000 seguidores no paraban de preguntarse por qué todavía no se había decidido a pasar por el altar, Lucía y su chico anunciaban su compromiso, así como sus intenciones de casarse durante este 2022.

Ahora, la influencer ha querido desvelar todos los detalles de su gran día en una entrevista exclusiva que ha concedido a la revista ¡Hola!, donde además de confesar la felicidad que invade su vida en la actualidad, ha contado ilusionada la fecha y el lugar de su tan ansiada boda. “Me caso el 25 de junio en Segovia. La fecha me la sugirió mi hermana María. Me apasiona la luz y el 25 es uno de los días más largos del año” ha explicado la piloto.

La madrileña ya había anunciado que su sueño hubiese sido casarse en la casa familiar que poseen en un pequeño pueblecito de Segovia, o incluso en Almería. Sin embargo, eran tales las dificultades que supondría para su entorno que celebrase su enlace en la mencionada ciudad andaluza, que finalmente se decantó por Segovia. ¿La razón? “Me gusta lo castellano y la tradición. Cerca de Segovia tenemos una casita y lo siento como un lugar mío” expresó. Del mismo modo, aseguró que ya está inmersa en los preparativos de la ceremonia y que, como no podía ser de otra manera, muchas de las ideas las ha sustraído de las bodas de sus hermanas.

Lucía también ahondó en los inicios de su relación con Álvaro. “Nos presentó mi padre en su restaurante porque sus padres y los míos son íntimos de toda la vida” explicó. Sin embargo, reconoció que el amor no surgió hasta pasados unos años, ya que en el momento en el que se vieron las caras por primera vez ambos tenían pareja. “No nos reencontramos hasta que teníamos 22 años. En un principio nos hicimos amigos”, pero con el paso del tiempo les fue resultando cada vez más inevitable frenar sus sentimientos. De ahí, se hicieron novios, aunque según relata la influencer, fue Álvaro quien dio el primer paso: “Él dirá lo contrario, pero luchó a machete” apostilló.

Es ahora cuando se siente realmente segura de que es el hombre de su vida, puesto que ella misma considera que el tiempo que ha vivido en casa de sus padres y los meses de confinamiento que han pasado juntos les han servido para conocerse más a fondo. “Lo he vivido todo con él, ya no me puede salir por ningún lado” bromeó la instagramer.

Del mismo modo, explicó el motivo por el que no han querido dar el paso de casarse antes: “Nunca he tenido prisa. Incluso no me hubiera importado tener un hijo antes. Mi profesión también me ha afectado” comentó.

La mayor de las Pombo tampoco se retrajo a la hora de opinar sobre vida personal y profesional de sus hermanas. Tras destacar la “perseverancia” y la capacidad de María “para conseguir lo que se ha propuesto”, y el “carisma, la voluntad y la energía” de Marta, considerada como “el pilar de la casa” y la única capaz de contagiar su alegría y su felicidad al resto de la familia. Lucía se sinceró sobre la manera en la que vivió el salto a la fama de la mujer de Pablo Castellano y sobre el estado anímico de Marta tras atravesar un serio problema de salud mental.

“Cuando María se abrió a las redes sociales, no me gustaba nada que expusiera su vida y eso que apenas tenía seguidores. Podría haber truncado todo por mi falta de visión o exceso de proteccionismo. Sin embargo, siguió con su idea” explicó poco antes de desvelar cómo se encuentra su hermana Marta: “Ha tenido una época muy mala. Puede que no siempre haya entendido su malestar, su falta de quererse comer el mundo… Ahora me da mucha pena que no se entienda la depresión” puntualizó.