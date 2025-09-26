El otoño español de 2025 se presenta como una temporada cargada de bodas de alto perfil, donde la aristocracia y la élite empresarial se preparan para lucir sus mejores galas en enlaces que prometen acaparar la atención mediática. En este contexto, la familia Martínez-Bordiú vuelve a situarse en el centro de la escena con un evento muy esperado: la boda de Jaime Martínez-Bordiú Aznar y Andrea García Charcos, que tendrá lugar este viernes, 26 de septiembre. Tras varios años de noviazgo, la pareja oficializa su compromiso en un enlace que combina tradición familiar, elegancia y un ambiente exclusivo.

Jaime, el hijo menor de José María Martínez-Bordiú y Cubas y Rocío Aznar Sáinz, pertenece a una de las familias con mayor abolengo de España. Sobrino nieto de Carmen Franco y nieto del conde de Morata de Jalón y del marqués de Lamiaco, Jaime creció en un entorno donde la historia familiar y el prestigio social conviven con el mundo contemporáneo. Por su parte, Andrea García Charcos, consultora en Savills España y reconocida influencer, aporta un perfil moderno y cosmopolita al enlace, combinando su carrera profesional con una activa presencia en redes sociales, donde comparte parte de su vida con sus seguidores.

Jaime Martínez-Bordiú y Andrea García el día de su boda.

La ceremonia religiosa se celebrará en la Iglesia de la Florida, situada en la urbanización homónima, a partir de las cinco de la tarde. Posteriormente, los invitados se trasladarán a la Finca El Gasco, en Torrelodones, un enclave emblemático y de gran belleza natural, famoso por haber sido escenario de la serie La Casa de Papel. La finca, con más de cien años de historia, combina elegancia y modernidad en una casona palaciega rodeada de jardines, praderas, estanques y ruinas históricas, ofreciendo un entorno romántico e idílico para la celebración. Sus instalaciones permiten tanto la ceremonia al aire libre como un banquete bajo las estrellas, mientras que sus dormitorios, incluida una suite nupcial, están disponibles para alojar a algunos de los invitados más cercanos.

El evento reunirá a destacados miembros de la aristocracia española y a representantes del sector empresarial, reflejando la fusión de tradición y modernidad que caracteriza a la pareja. Jaime, licenciado en Administración y Gestión de Empresas por CUNEF, es un emprendedor de éxito que fundó Timewalls, empresa dedicada a la venta de fotografías enmarcadas, con un concepto innovador: convertir cada imagen en un puente entre quien la crea y quien la aprecia, transformando recuerdos digitales en arte tangible. Andrea, por su parte, combina su actividad como consultora con su faceta de influencer, mostrando su pasión por la moda, los viajes y un estilo de vida cosmopolita.

En cuanto a la celebración, la finca ofrece múltiples opciones de catering de alta cocina. Desde Alacena, que propone una reinterpretación moderna de la gastronomía tradicional española, hasta Catering Laurel y Lhardy, cada menú incluye cóctel, banquete completo, barra libre y recena, con platos que van desde la perdiz escabechada con salmorejo de frutos rojos hasta ravioli de txangurro con crema fina de carabineros, asegurando una experiencia culinaria de primer nivel. La novia, que optará por un vestido de la prestigiosa diseñadora Claudia Llagostera, completa la imagen de sofisticación y estilo que acompañará a esta boda de gran relevancia social.